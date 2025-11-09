본문 바로가기
최민호 세종시장, 시민들과 만나 육아정책 간담회

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.09 09:30

'아이키우기 좋은 도시 만들기' 현장소통

최민호 세종시장이 육아중인 시민들과 간담회를 진행하고 기념촬영을하고 있다. /사진= 보건복지국 인구여성가족과 제공

최민호 세종시장이 6일 새롬종합복지센터에서 육아하는 시민 등 30여 명과 육아 정책과 발전 방향을 공유했다.


간담회는 인구보건복지협회 충북세종지회, 세종시 가족센터와 함께 아이를 키우는 부모들의 목소리를 직접 듣고 지역 여건에 맞는 육아 지원 정책을 모색하기 위해 마련됐다. 행사는 100인의 아빠단과 공동육아 나눔터 활동 영상 시청에 이어 간담회에 참석한 아빠·엄마들의 육아 사례를 공유하고 출산·육아 지원 정책 관련 토론과 질의응답 순으로 진행됐다.

특히, 이날 영유아 자녀를 둔 시민은 아이 키우기 좋은 세종시 환경에 대해 만족감을 나타내기도 했고, 최 시장이 현장에서 부모들의 이야기를 직접 듣고 시 정책에 반영한 사례에도 박수갈채를 보냈다.


앞서 시는 지난해 11월 23일 진행된 육아 정책간담회 행사를 통해 제안된 '아빠가 아이와 함께 성장할 수 있는 환경 조성' 의견과 관련해 '아빠 학교 프로그램'을 기존 1회에서 올해 4회로 확대 진행했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

