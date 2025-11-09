하나금융, MSCI ESG 평가 2년 연속 최고등급 'AAA' 획득

2년 연속 국내 금융사 1위·2년 연속 최고등급 'AAA' 동시 달성 쾌거 이뤄



하나금융그룹은 글로벌 ESG 평가기관인 모건 스탠리 캐피탈 인터내셔널(MSCI)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 2년 연속 최고 등급인 'AAA' 등급을 획득했다고 9일 밝혔다.

MSCI ESG 평가는 기업의 지속가능성을 평가해 투자자들에게 유용한 정보를 제공하는 글로벌 평가로, 전 세계 투자자가 인정하는 가장 공신력 있는 글로벌 평가 기관 중 하나다. 매년 전 세계 8500여개 상장사를 대상으로 ESG 경영 현황을 평가해 AAA부터 CCC까지 7단계의 등급을 부여한다.

하나금융그룹은 올해 10월 말 경 MSCI ESG 은행산업 평가 대상 기업(576개) 중에 2년 연속 국내 금융사 1위 달성과 동시에 2년 연속 최고 등급인 'AAA'를 기록하며, ESG 중심 경영에 높은 평가를 받는 성과를 거뒀다.

특히, 이번 평가에서 하나금융그룹은 ▲이사회 독립성 및 투명성 제고 ▲선제적 직원 복지와 조직문화 개선, 윤리경영 실천 등을 통해 지배구조 부문에서 우수성을 인정받았으며, 이 밖에도 ▲소비자 중심의 정책 운영 ▲기후리스크 평가 및 관리 시스템 강화 등 다양한 분야에 걸쳐 글로벌 최상위 수준의 평가를 받았다.

하나금융그룹 관계자는 "국제적 권위를 보유한 MSCI에서 2년 연속 AAA 등급을 달성한 것은 하나금융그룹이 다양한 사회적 가치 창출과 손님·임직원·주주·지역사회 모두가 함께 성장하도록 진정성 있는 ESG 경영 활동을 일관성 있게 이행해온 결과"라며 "앞으로도 글로벌 ESG 선도 기업으로서의 역할과 책임을 다해 다양한 이해관계자와 함께 성장하며 행복을 나누는 금융을 적극 실천하겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 2021년 지속가능경영 전담 기구를 설치하고 ESG 중심의 경영을 가속화하기 위해 ESG 중장기 전략을 수립했으며, 이에 따른 9대 핵심 과제를 선정·이행하고 있다.

특히, 글로벌 탄소중립에 기여하고 저탄소 경제체제로의 전환을 선도하고자 2030년까지 녹색 및 지속가능부문의 60조 원 여신·투자 및 자금 조달과 공급을 목표로 하는 '2030 & 60'과 2050년까지 사업장 탄소배출 ZERO 달성 목표를 추진하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다.

이 밖에도 하나금융그룹은 DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) 평가에서 최상위 등급인 'DJSI 월드 지수'에 3년 연속 편입됐으며, CDP(Carbon Disclosure Project) 평가에서도 최상위 등급인 A등급을 획득한 바 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



