구미라면축제 결국...

끊기지 않는 시민과 관광객들의 발길 대박!

첫날에만 약 9만명의 방문객

갓튀긴라면 특별 패키지 14만 4000개 판매

QR코드 주문 시스템 도입 대기줄 없이

경북 구미시는 11월 7일 개막한 '2025 구미라면 축제' 첫날에만 약 9만명의 방문객이 다녀간 것으로 추산된다고 밝혔다.

올해 축제는 '오리지날(ORIGINAL)'을 주제로 구미역과 문화로 일원에서 열리고 있으며, 개막 첫날부터 도심이 인파로 가득 차는 등 뜨거운 열기를 이어가고 있다.

특히 세상에서 가장 긴 475m 라면 레스토랑은 첫날에만 1억 2000만원의 매출을 기록하며, 시민과 관광객들의 발길이 끊이지 않았다.

시계방향 2025 구미라면축제 김장호시장이 개막식 인사를 하고있다./행사장 전경사진/포토존에서 외국인 관광객이 사진촬영을 하고있다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

축제의 시그니처 콘텐츠인 농심 '갓 튀긴 라면' 5종 묶음 패키지는 폭발적인 인기를 끌었다.

이날 하루에만 총 14만 4000개의 라면이 판매되어 1억 800만원의 매출을 기록했으며, 5종 세트를 투명 비닐 가방 형태의 특별 패키지로 구성해 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

올해는 QR코드 주문 시스템을 새롭게 도입해 긴 대기줄 없이 라면을 즐길 수 있도록 운영방식을 개선했다. 이로 인해 대기시간이 대폭 단축됐으며, 관람객 만족도 또한 크게 높아졌다는 평가다.

김장호 구미시장은 "라면 한 그릇을 매개로 시민과 관광객이 함께 웃고 즐기는 축제가 되었다"며 "이번 축제가 지역 상권 활성화는 물론, 구미의 새로운 도심형 관광문화로 자리 잡을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어서 "축제는 오는 11월 9일까지 이어진다"며 "남은 주말 동안 가족, 친구, 연인과 함께 구미 도심에서 라면의 맛과 즐거움을 마음껏 느껴보시길 바란다"고 했다.

행사장에 많은 인파들로 붐비고있다.1,2,3사진/외부 관광객들이 축제를 즐기고 대경선을 타려고 기다리고 있다.(5종 세트를 투명 비닐가방 형태의 특별 패키지)/김이환 기자 원본보기 아이콘





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>