볶음면 2연타 노리는 농심…'툼바' 이어 '김치볶음면' 글로벌 공략

7일 경북 농심 구미공장서 간담회

'신라면' 브랜드 본격 확장

'스와이시' 트렌드 반영한 수출 전용 제품

연말부터 전 세계 60여 개국 출시

김치로 한식 매운맛 세계화

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 4,500 등락률 -1.05% 거래량 21,591 전일가 428,500 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 "SNS 보더니 다 부럽대"…사흘간 2000만원 매출 올리기도[르포]'참붕어빵 손난로' 들고, '너구리 키링'…식품社, '맛'보다 '감성'을 판다농심 신라면 툼바, 日닛케이 트렌디 '히트상품' 선정…韓라면 최초 전 종목 시세 보기 close 이 글로벌 시장을 겨냥한 신제품 '신라면 김치볶음면'으로 '신라면' 브랜드 확장에 나선다. 회사는 연말부터 제품의 글로벌 판매에 돌입하며, '신라면 툼바'의 인기를 잇는 글로벌 히트 상품으로 키운다는 목표다.

심규철 농심 글로벌마케팅부문 부문장은 7일 경북 구미공장에서 열린 기자간담회에서 "신라면 김치볶음면은 1차로 전 세계 60~70개국에 출시될 예정"이라며 "매출 규모와 목표는 '신라면 툼바' 수준"이라고 밝혔다. 신라면 툼바는 지난해 9월 출시된 이후 현재까지 누적 판매량 6000만봉을 기록 중이다.

농심이 올해 말 해외 소비자를 겨냥해 글로벌 시장에 출시할 신제품 '신라면 김치볶음면'. 한예주 기자 AD 원본보기 아이콘

신라면 김치볶음면은 지난 10월 농심이 독일 '아누가 2025'에서 처음 공개한 수출 전용 상품이다. 최근 글로벌 시장에서 확산 중인 '스와이시(Swicy·매콤달콤한)' 트렌드를 반영해 외국인에게 친숙한 단맛과 한국식 매운맛을 조화시킨 것이 특징이다. 신라면 특유의 매운맛에 볶음김치의 고소하고 달콤한 풍미를 더했으며, 참기름으로 볶은 김치 페이스트 소스와 청경채·김치 플레이크를 함께 넣어 진한 맛과 식감을 구현했다.

제품 개발에는 2년이 걸렸다. 오은지 스프개발3팀 책임연구원은 "진짜 볶음김치의 맛을 구현하는 데 가장 공을 들였다"며 "농심만의 특수 공정으로 묵은김치 페이스트를 새롭게 개발해, 볶음김치의 맛과 향이 조리 과정에서 자연스럽게 퍼지도록 했다"고 설명했다. 이어 "볶음면의 핵심인 면 개발에도 힘을 썼다"며 "탄력 있고 쫄깃한 식감을 구현하고 면과 소스의 조화를 내기 위해 많은 실험을 거쳤다"고 했다.

농심은 이번 제품을 통해 글로벌 시장에서 '한국식 매운맛'의 영역을 넓힌다는 전략이다. '신라면 툼바'가 퓨전 콘셉트로 일본과 서구권에서 호응을 얻었다면, 김치볶음면은 한식 대표 재료인 김치를 전면에 내세워 K-푸드의 정통성을 강화하겠다는 구상이다. 최근 김치는 글로벌 시장에서 건강식이자 대표 한식 아이콘으로 부상하고 있다.

심규철 농심 글로벌마케팅부문 부문장이 7일 경북 구미공장에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한예주 기자 원본보기 아이콘

농심은 내년 신라면 출시 40주년을 맞아 브랜드 확장에도 속도를 낼 계획이다. 이를 통해 해외 시장 점유율 확대에 집중한다. 농심은 2030년까지 해외 매출 비중을 현재 37%에서 60%까지 끌어올리겠다는 목표를 세웠다.

심 부문장은 "신라면은 한국 식문화가 그대로 담겨 있는 브랜드로, 세계 각지의 매운맛 문화를 담아내는 방향으로 진화하고 있다"며 "소고기 국물 외에도 닭고기나 해산물로 낸 국물, 청양고추뿐 아니라 다양한 고추의 매운맛을 구현한 제품과 국물 없는 면으로도 라인업을 넓힐 예정"이라고 강조했다.

한편, '신라면 김치볶음면'은 국내서 오는 24일 이마트를 통해 한정 판매되며, 이후 타 유통 채널로 확대될 예정이다. 에서는 오는 24일 이마트를 통해 한정 판매되며, 이후 다른 유통 채널로 확대될 예정이다. 용기면 출시도 검토 중이며, 가격은 신라면 툼바와 동일한 1300원이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>