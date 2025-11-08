日미쓰비시, 美에 22조 규모 데이터센터 14동 건설

일본 부동산 업체 미쓰비시지소가 2030년까지 미국에 데이터센터 14동을 건설한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 8일 보도했다.

예상 총사업비는 2조3000억엔(약 22조원)으로, 미쓰비시지소가 1800억엔(약 1조7000억원)을 출자할 방침이다. 나머지 자금은 기관 투자자와 다른 기업으로부터 조달할 예정이다.

데이터센터 개발과 운영은 미쓰비시지소 산하 미국 부동산 운용회사인 TA 리얼티가 맡는다.

미쓰비시지소는 이미 미국 동부 버지니아주에 데이터센터 1동을 준공한 바 있다. 향후 버지니아주, 조지아주, 일리노이주 등지에 데이터센터를 추가로 지을 계획이다.

데이터센터 14동의 전력 용량 합계는 약 2800㎿(메가와트)로 도쿄에서 가동 중인 시설의 2.5배에 필적하는 것으로 전해졌다.

미쓰비시지소는 아마존닷컴이나 구글 등 미국 클라우드 사업자를 유치한다는 구상을 하고 있다. 이미 2∼3동은 미국 IT 관련 업체의 입주가 결정된 것으로 알려졌다.

닛케이는 "일본 내 부동산 개발은 자재 비용, 인건비 등이 늘어나 공사 지연과 차익 축소 등으로 사업 환경이 악화하고 있다"며 "데이터센터는 생성형 인공지능(AI)의 급속한 보급으로 건설이 이어지고 있다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>