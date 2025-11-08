"삼성, 美서 신용카드 출시 추진…英바클레이스와 제휴"

월스트리트저널(WSJ) 보도

高이자 저축계좌 등도 출시 전망

삼성전자가 미국에서 소비자용 신용카드를 출시하기 위한 영국 은행 바클레이스와 협상을 진행 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 7일(현지시간) 보도했다.

소식통은 해당 카드가 비자카드의 신용카드 결제망을 이용하는 방안이 검토되고 있으며, 연말까지 제휴를 발표할 계획이지만 협상이 예상보다 늦어져 아직 확정된 계약은 없다고 전했다.

삼성전자는 이외에도 고수익 예금 계좌와 디지털 선불 계좌, 새로운 후불 결제 상품 등의 출시도 검토 중이며, 이들 중 일부 상품도 바클레이스와 협력하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

이 같은 양사의 협력은 미국 내에서 삼성 월렛 등의 영향력을 높이려는 삼성전자와 미국 금융 시장에서 점유율을 높이고자 하는 바클레이스의 이해관계가 맞아떨어진 행보로 해석된다.

WSJ는 "삼성의 디지털 지갑은 국내 시장에서는 인기가 높지만, 미국에서는 소비자 금융 상품이 애플에 뒤처져 있다"며 "이번 협력을 통해 바클레이스는 더 많은 대출을 모색하고 삼성은 애플의 금융상품을 모방해 더 깊은 브랜드 충성심을 제고하려 할 것"이라고 평가했다.

WSJ이 입수한 문건에 따르면 삼성은 소비자가 새로 출시되는 신용카드를 사용할 때 캐시백이 삼성 캐시로 예치된 이후 다시 삼성의 고금리 저축 계좌로 이체되는 방안을 구상하고 있다. 또 삼성 신용카드 혜택이 삼성전자의 휴대전화, TV, 가전제품 등 자사 제품 판매량과 소비자 충성도를 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

삼성전자와 바클레이스의 신용카드 발급은 앞서 애플이 시도했던 방식과 유사한 것으로 보인다. 앞서 애플은 2019년 투자은행 골드만삭스, 마스터카드와 제휴해 상업자표시신용카드(PLCC)인 '애플카드'를 발행한 바 있다. 애플 카드는 애플페이로 결제하면 무제한 2%, 제휴처 결제 시 무제한 3%를 환급하는 것은 물론 애플 제품 구매 시 무이자 할부 혜택으로 이목을 끌었다.

다만 이들 상품은 소비자 금융 시장에서 큰 적자를 보고 있으며, 이에 애플은 제휴 금융사를 JP모건체이스로 교체하는 협상을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 삼성전자는 2018년에도 신용카드 출시를 위해 금융사들과 협의를 진행했으나 금융사들이 회의적인 반응을 보인 바 있다고 WSJ은 덧붙였다.





