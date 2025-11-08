본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

화제

'1조9500억분의 1 확률'…70대 아마추어 골퍼, 한 달에 홀인원만 '세 번'

김은하기자

입력2025.11.08 10:11

수정2025.11.08 10:27

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영국 70대 여성 골퍼 '린 패리'

영국의 70대 아마추어 골퍼가 한 달 사이 홀인원을 세 차례나 기록해 화제다. 티샷으로 볼을 한 번에 홀인 시키는 홀인원은 행운과 실력이 모두 따라야만 가능하다. 잉글랜드 골프협회는 이 같은 확률이 1조9500억분의 1에 달한다고 말했다.


한 달 사이 홀인원 3회 기록한 패리. 잉글랜드 골프 인터넷 홈페이지 연합뉴스

한 달 사이 홀인원 3회 기록한 패리. 잉글랜드 골프 인터넷 홈페이지 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일 연합뉴스는 BBC 등을 인용해 영국 데번주에 사는 린 패리(74) 씨가 지난달 다운스 크레디션 골프장에서 두 차례, 최근 티버튼 골프클럽에서 한 번 더 홀인원을 성공시켰다고 보도했다. 패리는 58세에 골프를 시작했으며, 이번 기록으로 그의 개인 통산 홀인원은 5회로 늘어났다.

패리는 10월 평소 잘 다니던 다운스 크레디션이라는 골프장에서 두 차례 홀인원을 했고, 최근 티버튼 골프클럽에서 또 한 번 홀인원을 기록했다. 58세부터 골프를 시작했다는 그는 예전에도 홀인원을 두 번 한 적이 있다고 했다.


패리는 "골프의 좋은 점 중 하나는 모든 연령대가 함께 즐길 수 있다는 것"이라며 "나도 더 젊을 때 골프를 시작했더라면 더 좋았을 것 같다"고 소감을 전했다.


앞서 지난달 미국에서는 테네시주 세워니의 사우스대학교 2학년 닐 필립스가 조지아주 롬에서 열린 칙필레 인비테이셔널 도중 같은 홀에서 두 번 홀인원을 기록했다. 당시 골프채널은 대학 대회에서 한 선수가 같은 날 같은 홀에서 두 번 홀인원을 한 것은 이번이 처음이라고 전했다.

한편, 한국에서는 골프장에서 이용자가 홀인원·알바트로스 등 특별 기록 달성 시 협회 명의의 공식인증서를 발급하는 서비스를 추진하는 곳도 있다. 사단법인 한국대중골프장협회는 회원사를 대상으로 이 서비스를 제공할 계획이다.


당시 협회는 이번 인증서 발급 서비스가 골프 이용자들의 성취를 객관적으로 인정하고, 대중골프장 이용객의 만족도를 높이는 계기가 될 것이라고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"독감 예방 접종 안했는데 큰일났다"…10년 만에 최고 수준 유행 '경고' "독감 예방 접종 안했는데 큰일났다"…10년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한 달에 홀인원만 '세 번'한 70대, 무슨일 있었길래?

우수 직원에게 순금 키캡 보너스로 주는 회사…"스페이스바 하나에 수천만원"

젠슨 황 치킨·머스크 햄버거…억만장자가 사랑하는 음식

우지파동 36년만에 소기름 라면 재등장…'오해'로 퇴출된 식품들

한국은 찹쌀떡, 일본은 킷캣 …대입 '합격 기원' 음식들

"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유

'래미안 트리니원' 견본주택 가보니 "반포는 아묻따…일단 당첨부터"[부동산AtoZ]

새로운 이슈 보기