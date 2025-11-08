AI 버블 우려 속 셧다운 진전…뉴욕증시, 혼조 마감

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 7일(현지시간) 혼조세로 마감했다. '인공지능(AI) 거품론'에 대한 우려와 함께 소비자 심리지수가 크게 위축되며 일부 기술주들을 중심으로 투매가 확산했으나, 미 연방정부의 셧다운 해소 조짐이 확인되며 낙폭을 줄였다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전장보다 74.80포인트(0.16%) 오른 4만6987.10, 대형주 중심의 S&P500지수는 8.48포인트(0.13%) 상승한 6728.80에 거래를 마쳤다. 반면 기술주 중심의 나스닥지수는 49.46포인트(0.21%) 내린 2만3004.54에 장을 마감했다.

이날도 뉴욕 증시는 급변동성 장세를 연출했다. AI 버블이 여전히 시장의 불안 요소로 작용한 가운데역대 최저 수준인 소비심리도 장 초반 투매를 촉발했다. 다만 오후 들어 민주당이 임시 예산안의 타협안을 제시하면서 낙폭을 상당 부분 만회했다. 미 연방 정부의 셧다운(일시 업무 정지)이 해제될 것이라는 기대감이 매수 심리를 자극한 것이다.

장 초반엔 AI 및 반도체 관련 주 위주로 투매가 이어졌다. 오픈AI가 인프라 설비투자에 정부 보증을 바라고 있다는 논란이 불거지면서 불안감이 확산했다. 다만, 메타플랫폼이 대규모 자본지출을 발표하자 장 후반 반발 매수세 유입되며 상승 전환했다.

종목별로는 인텔(+2.39%)이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와의 칩 협력 개발 소식으로 상승했다. 반면 테슬라(-3.68%)는 머스크 CEO의 보상안이 통과로 불확실성이 해소되자 차익 실현 매물이 출회됐다. 오클로(+5.53%)는 헝가리와 미국 정부의 MOU 체결 소식에 상승 전환했다. 엔비디아(+0.04%)는 블랙웰 칩 중국 수출 계획이 없다고 언급한 가운데 미 정부가 대 중국용 저사양 칩 판매를 허용하지 않을 것이라는 소식이 전해지자 장중 한 때 5% 가까이 빠지기도 했다.

미시간대에 따르면 11월 소비자심리지수 예비치는 50.3으로 집계됐다. 10월의 53.6에서 3.3포인트 하락한 수치로 2022년 6월 50.0 이후 최저치였다. 50.0은 역대 최저치로 11월 수치는 역사적 저점 부근에 있다는 것을 시사한다.

오후 들어 민주당이 임시 예산안 타협안을 공화당에 제안했다는 소식이 나오면서 주가지수는 빠르게 낙폭을 줄였다. 임시 예산안의 핵심 쟁점이던 오바마케어(ACA) 보조금을 1년만 연장하고 위원회를 설치해 장기적인 개혁은 추후 논의하자는 게 민주당의 제안이었다. 공화당이 해당 제안을 거절하면서 순간 투심이 움츠러들기도 했으나 증시의 상향 곡선을 바꾸진 못했다. 기술주가 하방 압력을 받는 동안 우량주와 산업주가 증시를 지탱했다. 코카콜라는 2% 넘게 올랐고 셰브런 등도 1% 이상 상승했다.

리아 베넷 컨커런트 자산운용 최고투자전략가는 "가치주로의 순환매 장세는 M7 투매에 대한 나의 우려를 덜어내 준다"며 "지금까지 우리가 겪었던 AI 랠리가 다시 시작될 것"으로 내다봤다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월에 기준금리가 동결될 확률은 33.4%로 반영됐다. 전날 마감 무렵의 30.4%보다 올랐다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.42포인트(2.15%) 내린 19.08을 가리켰다.





