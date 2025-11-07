본문 바로가기
진에어, 3Q 영업손실 225억원…적자전환

전영주기자

입력2025.11.07 15:56

진에어

진에어

진에어 가 올해 3분기 영업손실이 225억원을 기록하며 전년 동기(영업이익 402억원) 대비 적자전환했다고 7일 공시했다.


같은 기간 매출액은 16.5% 감소한 3043억원으로 집계됐다.

진에어는 올해 3분기 공급 증가에 따라 경쟁이 심화한 영향으로 적자전환했다고 밝혔다. 또 고환율이 이어지면서 전반적인 비용 부담이 증가했고 여행 심리가 위축하는 등 복합적 요인으로 수익성 방어에 어려움이 지속됐다.


올해 4분기는 추석 연휴 중심으로 단기 실적 개선이 예상되나 공급 경쟁이 여전해 경영환경 개선 여부가 불확실한 상황이다. 진에어 관계자는 "신규 수요를 개척하고 제주~타이베이 노선 등 해외발 승객을 유치해 시장 변화에 적극적으로 대응하면서 수익성을 제고할 것"이라고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
