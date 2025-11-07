비싼데다 카페인 들어갔다…무늬만 '디카페인' 불만폭발에 식약처 결국

식약처, '디카페인' 커피 기준 개정

'잔류 카페인 0.1% 이하'만 표기 가능

카페인 섭취를 줄이려는 소비자가 늘면서 '디카페인 커피' 시장이 급성장하고 있다. 그러나 실제로는 '디카페인' 표시가 붙은 제품 중 상당수에도 적지 않은 카페인이 들어있어 혼란이 이어졌다. 이에 식품의약품안전처가 잔류 카페인 함량이 0.1% 이하인 경우에만 '탈카페인(디카페인)' 문구를 사용할 수 있도록 표시 기준을 강화하기로 했다.

커피 자료사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

"0.1% 이하에만 '디카페인' 표기"…기준 국제 수준으로 강화

6일 식품의약품안전처에 따르면 식약처는 전날 열린 '식의약 안심 50대 과제 대국민 보고회'에서 잔류 카페인 함량이 0.1% 이하인 경우에만 '디카페인' 표기를 허용하기로 했다. 현재는 카페인 함량의 90% 이상을 제거하면 '디카페인'으로 표시할 수 있어, 제품 간 실제 카페인 잔류량 차이가 컸다.

이는 "디카페인은 카페인이 전혀 없는 커피"라고 믿는 소비자의 인식과 괴리를 낳았다는 지적이 꾸준히 제기돼온 데 따른 조치다. 일부 소비자는 디카페인 제품을 아예 카페인이 없는 커피로 오인하고 섭취한 후, 불면, 두근거림 등의 부작용을 호소해왔다. 이번 개정은 미국·독일 등 주요국 기준과 같으며 편의점·카페 등에서 판매되는 모든 디카페인 제품에 적용된다.

"소비자 안심·산업 경쟁력 강화 기대"

이호동 식품표시광고정책과장은 "이번 개정은 식품제조·가공업자가 제조한 커피에 적용하며, 식품접객업자가 조리하고 판매하는 커피를 표시·광고하는 경우에도 준용해 적용할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "명확한 디카페인 커피 기준을 마련함으로써 소비자는 안심하고 디카페인 커피를 섭취할 수 있고, 업계는 국내 커피 산업 경쟁력도 강화할 수 있을 것으로 기대된다"고 했다. 오유경 식약처장은 "앞으로도 식약처는 국민 안전과 국내 식의약 산업 성장을 이끄는 한편 국제기준을 선도하는 선진 식의약 정책을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 밝혔다.

한편 디카페인 커피는 국내에서 큰 인기를 끌고 있다. 스타벅스 코리아는 최근 3년 동안 스타벅스 디카페인 커피 판매량이 해마다 크게 늘고 있다고 밝혔다. 2022년 2020만잔, 2023년 2100만잔, 2024년 3270만잔이 팔렸다. 디카페인 커피가 전체 아메리카노 제품 10잔 중 1잔꼴로 팔렸다고 한다. 국내 커피 프렌차이즈 투썸플레이스에선 지난 10월 1~15일 오후 5시 이후 디카페인 커피 판매량이 7월 같은 기간에 비해 32% 증가했다. 이디야 커피의 같은 기간 같은 시간대 판매량도 석 달 전에 비해 약 15% 늘어난 것으로 알려졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>