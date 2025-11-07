본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

EQT파트너스, 1조3000억에 더존비즈온 품는다

김대현기자

입력2025.11.07 12:18

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 국내 유일 토종 전사적자원관리(ERP)·소프트웨어(SW) 솔루션 기업 더존비즈온 을 1조3000억원에 인수한다.


EQT파트너스, 1조3000억에 더존비즈온 품는다
AD
원본보기 아이콘

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날 EQT는 더존비즈온 최대 주주 김용우 회장 보유분 23.2%, 신한금융그룹 계열사 지분 14.4% 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

더존비즈온은 1991년 설립된 토종 ERP 기업이며, 국내 시장 2위 사업자다. 이번 계약과 관련한 총 거래대금은 1조3158억원이다. 거래 매각가는 주당 12만원으로, 전날 종가 9만3400원 대비 28.5%의 프리미엄이 붙었다. 더존비즈온의 역대 최고가 수준이다.


EQT의 더존비즈온 인수는 향후 공정거래위원회의 기업결합 및 산업자원부의 인허가 등 절차를 거쳐야 한다. 거래가 완료되면 EQT는 자사주를 제외한 더존비즈온의 의결권 지분 37.6%를 확보하게 된다. 잔여 지분에 대한 공개매수 추진 여부는 불확실한 상황이다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

'밤샘' 대신 '칼퇴'로 바뀐 국감…국감 시간 지난해보다 10% 짧아져

새로운 이슈 보기