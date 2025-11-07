EQT파트너스, 1조3000억에 더존비즈온 품는다

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 국내 유일 토종 전사적자원관리(ERP)·소프트웨어(SW) 솔루션 기업 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 9,500 등락률 -10.17% 거래량 824,746 전일가 93,400 2025.11.07 12:10 기준 관련기사 의무공개매수 도입 논의에 '공개매수 후 상폐' 속속…PEF 투자 전략 고심의무공개매수 재도입, 증시 영향은연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK 전 종목 시세 보기 close 을 1조3000억원에 인수한다.

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날 EQT는 더존비즈온 최대 주주 김용우 회장 보유분 23.2%, 신한금융그룹 계열사 지분 14.4% 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

더존비즈온은 1991년 설립된 토종 ERP 기업이며, 국내 시장 2위 사업자다. 이번 계약과 관련한 총 거래대금은 1조3158억원이다. 거래 매각가는 주당 12만원으로, 전날 종가 9만3400원 대비 28.5%의 프리미엄이 붙었다. 더존비즈온의 역대 최고가 수준이다.

EQT의 더존비즈온 인수는 향후 공정거래위원회의 기업결합 및 산업자원부의 인허가 등 절차를 거쳐야 한다. 거래가 완료되면 EQT는 자사주를 제외한 더존비즈온의 의결권 지분 37.6%를 확보하게 된다. 잔여 지분에 대한 공개매수 추진 여부는 불확실한 상황이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>