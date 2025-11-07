농협은행, 선착순 3만좌 최고 7.1% 적금상품 출시

'NH대박7적금'

비대면 전용 예금 출시 25주년 기념

월 최대 30만원까지 납입

NH농협은행이 비대면 전용 예금인 'e­뱅킹 예금' 출시 25주년을 기념해 최고 연 7.1% 금리를 제공하는 'NH대박7적금'을 출시한다고 7일 밝혔다.

이 상품은 11월12일 오전 9시부터 선착순 3만좌 한도로 판매되며, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 가입은 NH올원뱅크와 전국 농협은행 영업점에서 가능하다.

이번 상품은 1999년 'e­뱅킹 예금' 출시 당시 적금 금리(연 7.1%)를 반영한 상품으로, 농협은행 첫 거래 고객에게 3.8%포인트의 우대금리를 제공한다. 최근 6개월간 예·적금 미보유, 급여실적, 비대면 가입 등 조건 충족 시 최대 연 7.1%의 금리가 적용된다.

상품 출시를 기념해 12일부터 12월12일까지 한 달간 가입 고객을 대상으로 '행운의 777 이벤트'를 진행한다. 추첨을 통해 총 777명에게 '네이버페이 포인트' 및 '배달의 민족 금액권'을 제공한다.

농협은행 관계자는 "1999년 'e­뱅킹' 출시 이후 25년간 디지털 금융 혁신을 이끌어온 농협은행의 발자취를 고객과 함께 기념하기 위해 이번 상품을 마련했다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융서비스로 더 많은 고객들이 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자



