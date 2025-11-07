본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협은행, 선착순 3만좌 최고 7.1% 적금상품 출시

오규민기자

입력2025.11.07 09:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'NH대박7적금'
비대면 전용 예금 출시 25주년 기념
월 최대 30만원까지 납입

NH농협은행이 비대면 전용 예금인 'e­뱅킹 예금' 출시 25주년을 기념해 최고 연 7.1% 금리를 제공하는 'NH대박7적금'을 출시한다고 7일 밝혔다.


이 상품은 11월12일 오전 9시부터 선착순 3만좌 한도로 판매되며, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 가입은 NH올원뱅크와 전국 농협은행 영업점에서 가능하다.

이번 상품은 1999년 'e­뱅킹 예금' 출시 당시 적금 금리(연 7.1%)를 반영한 상품으로, 농협은행 첫 거래 고객에게 3.8%포인트의 우대금리를 제공한다. 최근 6개월간 예·적금 미보유, 급여실적, 비대면 가입 등 조건 충족 시 최대 연 7.1%의 금리가 적용된다.

농협은행, 선착순 3만좌 최고 7.1% 적금상품 출시
AD
원본보기 아이콘

상품 출시를 기념해 12일부터 12월12일까지 한 달간 가입 고객을 대상으로 '행운의 777 이벤트'를 진행한다. 추첨을 통해 총 777명에게 '네이버페이 포인트' 및 '배달의 민족 금액권'을 제공한다.


농협은행 관계자는 "1999년 'e­뱅킹' 출시 이후 25년간 디지털 금융 혁신을 이끌어온 농협은행의 발자취를 고객과 함께 기념하기 위해 이번 상품을 마련했다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융서비스로 더 많은 고객들이 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

쓰레기방 만들고 떠난 세입자…보증금도 안받았는데 청소비만 '100만원'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

라면이 끌고 건강기능식이 밀고…올해 'K푸드+' 수출 5.7%↑

새로운 이슈 보기