오픈AI 샘 올트먼, SBVA와 한국 다큐 최초 단독 인터뷰

이준표 SBVA 대표, 메타 교수부터 퍼플렉시티 CEO까지 만나

'AI의 다음 장을 묻다' 다큐, SBS·넷플릭스서 공개

SBVA(에스비브이에이)는 7일 "이준표 SBVA 대표가 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와의 단독 인터뷰를 담은 SBS 제작 다큐멘터리 '넥스트 샘 올트먼(Next Sam Altman)'의 진행자로 참여했다"고 밝혔다.

이준표 SBVA 대표(오른쪽)가 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와의 단독 인터뷰를 진행하고 있다. SBVA

이번 다큐멘터리는 한국 인공지능(AI)의 미래를 주제로, AI 산업을 이끄는 글로벌 리더들을 만나 한국이 가진 기술적·산업적 강점을 살펴보고, 거대언어모델(LLM) 이후의 혁신 방향을 찾기 위해 마련됐다.

이준표 대표는 '넥스트 샘 올트먼'에서 현재 AI 혁신이 이뤄지고 있는 현장을 찾아, 그 변화가 한국 사회와 산업에 미치는 의미를 조명한다. 특히 샘 올트먼 CEO와의 개인적 인연으로 성사된 단독 대면 인터뷰를 통해, 글로벌 AI 산업의 방향성과 한국의 경쟁력에 대한 심도 있는 대화를 나눴다.

이 외에도 얀 르쿤 뉴욕대 교수 겸 메타 수석 AI 과학자, 아라빈드 스리니바스 퍼플렉시티 CEO 등 다양한 인사들을 직접 만나, AI 기술의 발전 방향과 사회적 영향에 대한 통찰을 담았다.

SBVA는 지난해 소프트뱅크벤처스에서 사명을 변경한 뒤 AI 및 딥테크 분야 투자를 확대하고, 글로벌 AI 기업과의 전략적 네트워크를 통해 국내 스타트업의 해외 진출을 적극적으로 지원해 오고 있다. 이번 다큐멘터리 참여도 지식 공유를 통해 투자 생태계를 보다 확장하기 위한 목적이다.

다큐멘터리는 오는 9일 오전 10시55분 SBS에서 방송되며, 이후 넷플릭스를 통해 전 세계로 스트리밍 서비스될 예정이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



