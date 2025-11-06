노소영, 이혼 확정 후 첫 심경 "엄마아빠 사진 붙인 아이들 선물 가슴아려"

"37년 전 시집 온 집 떠나게 돼"

SNS서 웨딩드레스·한복 사진 등 공개

최태원 SK그룹 회장과의 이혼이 확정된 노소영 아트센터 나비 관장이 심경을 전했다.

노소영 아트센터 나비 관장이 지난해 11월 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 '아트코리아랩 페스티벌'에 모더레이터로 참석하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

노 관장은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이혼이 확정돼 37년 전 시집온 집에서 떠나게 됐다"며 짐을 싸는 모습 등이 담긴 사진을 공개했다.

그는 "그땐 시부모님과 함께였고 지난 10년은 혼자 살면서 두 딸을 시집보내고 남은 막내와 같이 살아왔다"며 "아들과도 이제 이별"이라고 말했다.

노 관장은 "60이 넘으니 모든 것이 소중하다"며 "옷가지며 가방, 신발 어느 곳에도 그만큼의 웃음과 눈물, 노력과 좌절, 그리고 희망이 묻어 있다. 하나하나 곱게 접어 넣는다"고 썼다.

그는 "가슴이 좀 아렸던 대목은 언젠가 내 생일에 아이들 셋이 고사리손으로 엄마, 아빠 사진을 오려서 붙이고, '해피 포에버!!'(Happy Forever!!)의 메시지로 가득 채운 도화지를 발견했을 때"라며 "엄마, 아빠가 서로 사랑하며 행복하기를 간절히 바랐던 어린 마음들은 어디서 위로받을꼬. 이것 역시 곱게 접어 넣었다"고 적었다.

노소영 아트센터 나비 관장이 공개한 도화지 사진. 노 관장 인스타그램 원본보기 아이콘

노소영 아트센터 나비 관장이 한복과 웨딩드레스 사진. 노 관장 인스타그램 원본보기 아이콘

노 관장은 글과 함께 1988년 결혼식 때 입은 것으로 보이는 웨딩드레스와 한복 사진을 올렸다.

노 관장은 글에서 언급한 도화지도 공개했다. 도화지에는 최태원 SK그룹 회장과 노 관장의 얼굴 사진 위에 종이로 만든 턱시도와 드레스가 붙었고, 메시지 카드가 장식돼 있다.

최 회장과 노 관장의 이혼 소송에서 대법원은 지난달 16일 재산분할 결정의 파기환송과는 별개로 위자료 20억원과 이혼 자체를 확정했다.





