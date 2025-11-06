안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석, '대전환의 파도를 넘어:지속가능한 미래를 여는 노르웨이의 포용적 리더십'이란 주제로 기조강연을 하고 있다.
[포토] 기조강연하는 안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사
2025년 11월 06일(목)
안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석, '대전환의 파도를 넘어:지속가능한 미래를 여는 노르웨이의 포용적 리더십'이란 주제로 기조강연을 하고 있다.
