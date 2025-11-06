국방차관, 캐나다 국방차관 접견…국방·방산협력 논의

캐 잠수함사업에 韓기업 최종후보군 올라

"전략적 방산 협력 관계 한층 강화"

이두희 국방부 차관이 5일(현지 시각) 캐나다 국방차관을 접견하고 양국 간 국방·방산 협력 방안을 논의했다.

국방부에 따르면 이 차관은 이날 오전 캐나다 국방부를 찾아 스테파니 벡 캐나다 국방차관을 접견했다.

두 차관은 지난달 개최된 한-캐나다 정상회담으로 양국의 관계가 한층 강화됐다는 점에 공감하며 '한-캐나다 안보·국방협력 파트너십' 체결과 방산 협의체 신설 등의 성과에 대해 평가했다. 또 이와 관련한 구체적인 실행방안을 실무협의 등을 통해 조속히 마련하기로 하는 데 의견을 모았다.

이 차관은 최근 캐나다 잠수함 도입 사업에서 한국 기업이 최종경쟁 후보(Short-List)에 선정된 것을 언급하면서, 이 사업이 단순한 수출 사업을 넘어 양국 간 전략적 방산 협력 관계를 한층 강화하는 의미가 있음을 강조했다.

두 차관은 향후 외교·국방 2+2 장관회의 등을 통해 양국의 협력을 가속하면서 협력의 발전방안에 대해 지속해서 논의하기로 했다.

한편 이 차관은 이날 오후 캐나다의 대표적 국방·안보 정책 연구기관인 국제문제연구소(CGAI)의 데이비드 페리 소장을 만나 한국과 캐나다의 국방·방산 발전 방향과 양국의 실질적 협력 강화 방안에 대해 의견을 교류했다,

이 차관은 "한-캐나다 관계가 그 어느 때보다 가까워지고 있다"면서 "양국 간의 국방·방산 협력관계를 더욱 강화해나가길 희망한다"고 밝혔다.





