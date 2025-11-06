내년 韓 성장률 올려잡은 해외 IB…전망치 2% 근접

한 달 사이 0.1%P 상향…평균 1.9%

한은 8월 전망보다 0.3%P 높아

해외 주요 투자은행(IB)이 내년 우리나라 경제성장률 전망치를 일제히 상향 조정하면서 평균 2%에 가까워졌다.

6일 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳이 전망한 우리나라의 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 지난달 말 평균 1.9%로 집계됐다. 이는 한 달 전인 9월 말 전망치(1.8%)와 비교해 0.1%포인트 올랐고, 지난 8월 한국은행의 전망치 1.6%보다 0.3%포인트 높은 수준이다.

세부적으로 보면 뱅크오브아메리카(1.6%)가 한은 전망치와 같았고, 나머지 7곳은 이보다 높은 수치를 내놨다. 특히 씨티는 기존 1.6%에서 2.2%로 전망치를 대폭 높여 잡아 전체 평균을 끌어올렸다. 씨티 외에도 JP모건과 골드만삭스가 2.2%로, 2%대 성장을 전망했다. 이밖에 노무라는 1.9%, UBS는 1.8%, 바클라는 1.7%였다.

올해 성장률 전망치가 평균 1.0%로 유지된 것을 고려하면, 1년 사이 성장률이 2배 가까이 상승할 것으로 본 것이다.

IB들이 내년 우리나라의 경제성장률 전망치를 상향 조정한 가장 큰 이유는 수출이다. 이들은 미국의 관세 인상 영향에도 수출이 올해에 이어 내년에도 호조를 보일 것으로 봤다. 이들이 제시한 내년 우리나라 GDP 대비 경상수지 비율은 9월 말 평균 4.7%에서 지난달 말 5.3%로 크게 높아졌다. 씨티가 4.4%에서 7.1%로, 노무라가 3.9%에서 6.6%로 대폭 상향 조정했다. 골드만삭스는 6.6%에서 6.0%로 전망치를 낮췄다.

해외 기관이 내년 한국의 경제성장률을 높이면서 관심은 오는 27일 한은의 11월 수정 경제전망으로 쏠린다. 한은은 지난 8월 올해 성장률은 0.9%, 내년 성장률은 1.6%로 전망한 바 있다. 지난달 23일 통화정책방향 결정문에서는 "내년 성장률은 지난 8월 전망에 대체로 부합할 것"이라고 언급했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



