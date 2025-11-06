경기도 'DMZ OPEN 페스티벌' 폐막…54만명 찾았다, '더 큰 평화' 염원

경기도 DMZ OPEN 페스티벌 3개월간의 대장정 막 내려

예술·학술·스포츠 융합…DMZ, 분단의 경계 넘어 '평화의 중심'으로

'마이클 샌델부터 K팝까지'…'더 큰 평화' 메시지 전 세계에 울리다

경기도가 지난 8월 11일부터 11월 5일까지 DMZ 일원에서 추진한 'DMZ OPEN 페스티벌'이 약 3개월간의 대장정을 성공적으로 마무리했다.

경기도가 직접 주관하여 '더 큰 평화'를 주제로 펼쳐진 이번 종합축제에는 총 약 54만명의 관람객이 DMZ를 찾아 분단과 경계를 넘어선 '열린 축제'의 가능성을 확인했다.

'DMZ OPEN 페스티벌'은 예술(평화의 선율), 학술(지식의 울림), 스포츠(경계를 넘는 움직임) 등 세 분야를 아우르는 종합축제로, 분단과 경계를 넘어 모두 하나 되는 '열린 축제'를 지향했다.

특히 올해는 경기도가 직접 주관하는 방식으로 전환해 3월부터 본격적인 준비에 돌입했으며, 8월 'DMZ OPEN 전시'를 시작으로 11월 'DMZ OPEN 에코피스포럼'까지 약 3개월간 '더 큰 평화'를 주제로 한 대장정이 이어졌다.

예술 : 평화의 선율, 경계를 넘어 울리다

페스티벌의 개막을 장식한 'DMZ OPEN 전시'는 8월 11일부터 11월 5일까지 파주 평화누리 일원에서 열려 약 52만명이 관람했다.

올해는 '언두디엠지(UNDO DMZ)'를 주제로, 인간의 발자취가 닿지 않은 DMZ를 생태학적 시선으로 재해석했다. 기획전시에는 광복 80주년을 맞아 1919년부터 우리 민족이 독립을 향해 나아간 30년간의 여정을 조명하여 역사와 평화의 의미를 되새겼고, 메인전시에서는 양혜규, 김준, 아드리안 괼너 등 국내외 작가 10명이 참여해 생태·평화의 가치를 예술로 표현했다.

이와 함께 9월 한 달간 경기도 DMZ 일원에서는 음악을 통해 평화와 화합의 메시지를 전하는 다양한 음악회가 열려 1만6000여 명이 참여했다.

6일 파주 임진각 평화누리에서는 'DMZ OPEN 콘서트'가 열려 성시경, 전소미, 이영지, 유니스, 에잇턴, 유스피어 등 다양한 장르의 아티스트가 함께한 무대가 펼쳐졌다. 1만2000여 명의 관람객이 참석해 발라드부터 K-POP, 힙합까지 어우러진 공연 속에서 평화의 의미를 나눴다.

이어 26일부터 30일까지 고양 아람음악당에서는 'DMZ OPEN 국제음악제'가 열려 경기필하모닉오케스트라, KBS교향악단, 한경arte필하모닉, 벨기에국립오케스트라 등 국내외 정상급 연주단체와 한재민, 제스 길럼, 선율, 백혜선 등 세계적 아티스트들이 협연하며 수준 높은 클래식 공연을 선보였다.

특히 개막공연에서는 작곡가 한재연의 위촉 신작 '사물놀이와 오케스트라를 위한 무무(武舞)'가 세계 초연되어 전통과 현대가 조화를 이루는 평화의 메시지를 전했다. 마지막 곡인 베토벤 '합창'은 관객 모두가 하나 되는 화합의 순간을 만들어내며 음악을 통한 평화·생태 가치의 확산을 상징적으로 보여줬다.

스포츠 : 경계를 넘어 함께 달리다

11월 1일 파주 임진강변 생태탐방로에서 열린 'DMZ OPEN 평화걷기'에는 주한 외국대사, 독립운동가 후손 등 1600여 명이 참가했다. 참가자들은 민통선 내부 생태탐방로를 걸으며 DMZ의 평화·생태적 가치를 직접 체험했다.

이튿날인 11월 2일에는 'DMZ OPEN 평화마라톤'이 열려 약 5000명이 참여했다. 참가자들은 임진강 통일대교를 건너 DMZ 일원을 달리면서 평화의 의미를 되새기며 특별한 풍경을 체험했다. 또 장애물 레이스, 광복 80주년 기념 이벤트 등 다양한 부대행사가 열려 축제 분위기를 더했다.

학술 : 평화와 생태, 미래를 논하다

11월 3일부터 5일까지 소노캄 고양에서는 '더 큰 평화-DMZ에서 시작하는 미래 길 찾기'라는 주제로 'DMZ OPEN 에코피스포럼'이 개최됐다. 3일간 다양한 분야의 국내외 연사와 대학생, 중·고등학생, 일반참가자 등 약 500명이 함께 했다.

DMZ의 생태·평화적 가치를 세계와 공유하고 한반도의 지속 가능한 미래를 모색하기 위해 마련한 이번 포럼은 '정의란 무엇인가'의 저자 마이클 샌델 교수의 기조연설로 문을 열었다. 그는 '생태, 공존, 그리고 공동선(Ecology, Coexistence,the Common Good)'을 주제로 청년 청중들과 질의응답을 주고받았으며, 김동연 경기도지사, 최재천 이화여대 석좌교수와의 대담까지 이어갔다. 같은 날 오후에는 역사여행가로 잘 알려진 권기봉 작가와 인도의 비주얼 아티스트 파르바티 나야르(Parvathi Nayar) 작가의 특별강연 등으로 꾸며진 OPEN세션이 진행됐다.

둘째 날인 4일에는 평화·생태세션과 라운드테이블을 통해 지난 3년 동안 이어진 '더 큰 평화' 논의를 마무리하고 미래를 모색하는 심층 토론이 진행됐다. 5일에는 국제사회 및 청년세대와 함께 평화를 얘기하는 특별세션이 개최되며 3일간의 포럼이 마무리됐다.

경기도 관계자는 "예술·학술·스포츠가 융합된 이번 'DMZ OPEN 페스티벌'은 세계 유일의 분단 현장인 DMZ가 대한민국을 넘어 전 세계인의 평화 염원을 모으는 상징이 될 수 있음을 보여주었다"며 "앞으로도 도민과 함께 '더 큰 평화'의 여정을 이어갈 계획"이라고 말했다.





