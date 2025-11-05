삼성물산, 혁신 스타트업과 '2025 퓨처스케이프' 데모데이 개최

6개 스타트업, 삼성물산과 사업 실증 성과 발표

건설업 뛰어넘는 새 비즈니스 모델 수립 추진



삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 혁신 스타트업과 손잡고 새로운 성장 동력을 발굴하는 작업을 가속화하고 있다.

삼성물산은 지난 4일 서울 강동구 본사에서 오픈이노베이션 프로그램인 '2025 퓨처스케이프(FutureScape) 데모데이'를 개최했다. 삼성물산 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성물산은 서울 강동구 본사에서 오픈이노베이션 프로그램인 '2025 퓨처스케이프(FutureScape) 데모데이(Demo Day)'를 개최했다고 5일 밝혔다.

퓨처스케이프는 우수 혁신 기술과 아이디어를 가진 스타트업을 발굴해 시장 검증 기회를 제공하고 사업 제휴 등 스케일업을 지원하는 프로그램으로 삼성물산과 서울경제진흥원이 공동 주관한다. 이날 행사에는 6개 스타트업과 조혜정 DxP본부장(부사장) 등 삼성물산 임직원, 삼성전자, 삼성벤처투자, 삼성노블라이프 등 관계사와 서울경제진흥원 관계자 등이 참석했다.

올해는 삼성물산과의 협업을 기반으로 사업 실증을 진행하는 '실증 트랙(Track)', 높은 잠재력을 가진 초기 스타트업을 대상으로 협업 모델을 공동 개발하는 '미래 트랙' 두 가지로 운영된다. 지난 4월 공모에 총 280여개 회사가 지원했고 실증 트랙 6개사와 미래 트랙 6개사가 선발됐다.

데모데이에 참가한 6개 스타트업은 △역량 데이터 기반 AI 프리랜서 매칭 플랫폼을 운영하는 '이지태스크' △3D와 VR 기반 인테리어 DX 솔루션을 개발한 '라이프온코리아' △디지털 바이오마커 기술을 기반으로 헬스 AI서비스를 제공하는 '하이' △AI 기반 감정 공감 맞춤형 심리상담을 제공하는 '퐁' △AI 심리 진단검사 기반 맞춤형 교육 플랫폼을 운영하는 '글로랑' △AI 통번역 기반 외국어 교육 서비스를 제공하는 '하이로컬'이다

삼성물산은 이번 프로그램으로 혁신 스타트업과 함께 기존 건설 산업의 경계를 넘는 오픈이노베이션 전략을 추진하고 있다. 협업 비즈니스 모델의 시장성을 검증하고 고객 피드백을 확보할 수 있도록 실증 테스트베드(Test-Bed)를 제공하고 있다. 사업기획 단계부터 실증 수행, 결과 분석까지 전 과정을 지원하는 운영 체계를 구축했다.

이번 행사에서는 사업모델 실증 결과를 발표했다. 시니어타운인 삼성노블카운티에서 진행된 디지털 정서케어 솔루션 실증, 삼성물산 본사 임직원을 대상으로 한 AI 기반 맞춤형 심리상담과 접목한 웰니스 서비스 등에 대해 발표했다. 에듀테크, XR 등 다양한 혁신 기술을 활용해 래미안 입주민, 협력사 외국인 근로자 등을 대상으로 진행한 실증 결과 등도 공개됐다.

이날 시상식에서는 에듀테크 분야에서 AI를 활용한 외국인 근로자 안전 교육 솔루션 협업을 진행한 하이로컬이 최우수상을 받았다.

조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 "이번 데모데이는 실증 트랙으로 선발된 6개 스타트업의 성과를 공유하고 협업 모델과 향후 사업 추진 방향을 폭넓게 논의하는 뜻깊은 자리였다"며 "논의된 내용을 토대로 건설업의 경계를 뛰어넘는 새로운 비즈니스 모델을 수립하고 시너지를 창출할 계획"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



