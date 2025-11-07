[Why&Next]'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

직원 사망·노동 논란에 휩싸인 800억 신화

창업자 침묵에 커지는 비판 여론

'오픈런 맛집'으로 불리며 국내 베이글 열풍을 이끈 런던베이글뮤지엄(런베뮤)이 최대 위기에 직면했다. 창업 4년 만에 연매출 800억원을 돌파하며 '프리미엄 베이커리 신화'로 불렸지만, 최근 직원 사망 사건을 계기로 급성장의 이면에서 쌓여온 조직 내 피로와 관리 부실이 수면 위로 떠오른 것이다.

7일 업계에 따르면 고용노동부는 최근 런베뮤 전 지점은 물론, 운영사 엘비엠(LBM) 산하 18개 사업장 전체를 감독 대상으로 확대했다. 노동부는 이미 지난달 29일부터 런베뮤 본사와 인천점을 대상으로 주 52시간제 준수 여부, 근로계약서의 적법성, 임금체불 여부 등을 조사해왔다. 감독 과정에서 실시된 직원 설문조사와 면담 결과 일부 법 위반 정황이 확인되면서 감독 범위를 넓히기로 한 것으로 전해졌다.

80시간 일한 노동자 숨져…노동 착취 논란 계속

이번 사건은 지난 7월16일 인천 미추홀구에 있는 런베뮤 숙소에서 노동자 정모씨(26)가 숨진 것이 알려지면서 시작됐다. 유족들은 정씨가 숨지기 전 1주일 동안 80시간12분에 달하는 초장시간 노동에 시달렸다고 주장했다. 또 사망 전 12주간 노동시간은 1주 평균 60시간21분을 일했다고 한다. 이는 근로복지공단이 정하는 급성·단기·만기 과로에 해당한다.

근로복지공단 지침에서는 사망 전 1주일 평균 노동시간이 64시간이 넘을 때, 사망 직전 일주일간의 업무량·시간이 이전 12주간에 한 주 평균보다 30% 이상 증가할 때, 12주 동안 1주일 평균 노동시간이 60시간이 넘으면 각각 급성·단기·만기 과로에 해당한다고 보고 있다.

런베뮤 측은 유족과의 합의를 통해 법적 분쟁은 일단락했다고 밝혔지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 내부에서는 퇴직금 미지급, 쪼개기 계약, 야근수당 누락 등 폭로가 이어졌고, 고장난 지문인식기로 근무기록이 사라졌다는 주장까지 터져 나오며 조직 전반에 누적된 구조적 피로가 이번 사건을 통해 드러났다는 평가다.

유통업계도 논란에 반응하기 시작했다. 컬리는 최근 자사 온라인몰에서 런베뮤 제품 판매를 전면 중단했다. 컬리는 지난해 런베뮤 제품을 온라인에 처음 선보인 플랫폼이다. 현재 컬리 홈페이지에서 '런던베이글뮤지엄'을 검색하면 '상품 준비 중'이라는 문구만 표시된다. 업계는 컬리의 조치가 불매 움직임으로 확산될 가능성에 주목하고 있다. 런베뮤는 롯데백화점, 더현대서울, 신세계 스타필드 등 주요 오프라인 유통 채널에도 입점해 있다.

'희소성 마케팅'의 역설… 수요 폭증이 만든 과부하

런베뮤는 2021년 서울 종로구 안국동에서 1호점을 열며 외식업계의 신화를 썼다. 코로나19 시기 해외여행이 중단되면서 이국적인 인테리어와 다양한 베이글 메뉴로 '해외 감성'을 자극했고, SNS 입소문을 타며 폭발적인 인기를 얻었다. 주말이면 수백 명이 줄을 서는 '오픈런 명소'로 자리 잡았고, 예약 앱 캐치테이블에서는 2년 연속 '대기 인원 1위 매장'으로 선정되기도 했다.

인기에 힘입어 실적도 가파르게 성장했다. 운영사 엘비엠은 지난해 매출 796억원, 영업이익 243억원을 기록했다. 매출은 전년보다 120% 늘었고, 영업이익률은 30.5%로 성심당(25%)을 웃돈다. 외식업 전반의 불황 속에서도 독보적 수익성을 기록하며 '가장 잘나가는 베이커리'로 평가받았다.

특히, '쉽게 살 수 없는 빵'이라는 전략은 소비자 충성도를 높였다. 런베뮤는 신세계·현대백화점 등 대기업의 입점 제안을 거절하고 전국 7개 단독 매장만 운영하며 희소성을 유지했다.

다만 이같은 성장세는 내부 인력의 과중한 업무로 이어졌다는 평가다. 이학영 더불어민주당 의원실에 따르면 런베뮤의 산업재해 승인 건수는 2022년 1건에서 2023년 12건, 2024년 29건, 2025년 9월 기준 21건으로 급증했다. 개점 4년 만에 누적 63건의 산재가 발생한 셈이다.

SNS 감성 소비가 만든 구조적 리스크

이번 사태는 외식업 전반이 안고 있는 구조적 한계를 드러내기도 한다. 최근 외식 브랜드는 '상품'보다 '이미지'에 의해 소비된다. 소비자는 음식의 맛이나 품질뿐 아니라, 브랜드가 제시하는 경험과 감정의 서사를 함께 구매한다. 특히, 런베뮤처럼 SNS를 기반으로 성장한 브랜드는 매장 인테리어, 대기 줄, 포장 패키지, 예약 시스템까지 모든 과정이 콘텐츠가 된다.

업계 관계자는 "런베뮤의 고객은 단순한 맛이 아니라 '이 브랜드에 동참한다'는 감정을 소비한다"며 "브랜드가 유지되기 위해서는 매일 동일한 '경험'을 제공해야 하지만, 그 경험을 만들어내는 주체는 결국 사람이기 때문에 노동환경이나 윤리 문제로 이미지가 흔들리면 충성 고객층이 빠르게 이탈할 수 있다"고 지적했다.

브랜딩을 주도했던 이효정(료) 창업자의 침묵이 런베뮤의 위기를 증폭시킨 이유도 이 때문이다. 런베뮤의 '감성'과 '세계관'을 만든 핵심 인물이 직원 사망 사건이 불거진 이후에도 공식 입장을 내지 않았다. 특히 사망 시점이 매각 절차와 겹치면서 "책임을 회피했다"는 비판이 커졌다. 그는 지난 7월 회사를 약 2000억원에 사모펀드운용사인 JKL파트너스에 매각했다.

프랜차이즈 업계에 정통한 관계자는 "런베뮤의 위기는 단순한 노무 이슈가 아니라 '브랜드 관리 실패' 사례로 기록될 것"이라며 "단기 실적 호조가 장기적 위기로 이어질 수 있다"고 말했다.





