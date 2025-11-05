본문 바로가기
외환보유액, 4288억달러 위로…2년9개월來 '최대'

김유리기자

입력2025.11.05 06:00

10월 말 외환보유액, 4288.2억달러
전월 말 4220.2억달러比 68.0억달러↑
운용수익 증가+외화 외평채 신규 발행

우리나라 외환보유액이 다섯 달째 증가하면서 4288억달러를 웃돌았다. 2023년 1월 이후 가장 많은 수준이다. 운용수익 증가와 외화 외평채 신규 발행 등이 영향을 미친 결과다.


외환보유액, 4288억달러 위로…2년9개월來 '최대'
5일 한국은행에 따르면 지난달 말 기준 우리나라 외환보유액은 4288억2000만달러로 전월 말 4220억2000만달러 대비 68억달러 늘었다. 2023년 1월(4299억7000만달러) 이후 2년 9개월 만의 최대치다. 운용수익 증가, 외화 외평채 신규 발행 등에 영향을 받았다.

우리나라 외환보유액은 2021년 하반기까지 꾸준히 늘어 2021년 10월 말 4692억달러로 정점을 찍었으나, 2022년 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 등으로 감소세를 보였다. 올해 2~5월에는 4100억달러 아래로 떨어졌지만, 최근 5개월 연속 증가하면서 10월 말 기준 4300억달러에 다가섰다.


서울 중구 하나은행 위변조 대응센터에서 직원이 미국 달러를 정리하고 있다. 연합뉴스

서울 중구 하나은행 위변조 대응센터에서 직원이 미국 달러를 정리하고 있다. 연합뉴스

10월 외환보유액 구성항목 중 국채와 회사채, 정부기관채 등이 포함된 유가증권은 전월 말 대비 4억6000만달러 줄어 3779억6000만달러를 기록했다. 유가증권 비중은 전체 외환보유액의 88.1%로 줄었다. 반면 예치금은 259억4000만달러(6.0%)로 74억달러 늘었다. 국제통화기금(IMF)에 대한 특별인출권(SDR)은 157억1000만달러(3.7%), 금은 47억9000만달러(1.1%), IMF 포지션은 44억1000만달러(1.0%)였다.


한편 지난 9월 말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 세계 9위로 전월 대비 한 계단 올라섰다. 주요국 외환보유액이 대체로 증가한 가운데 10위권 내에서 외환보유액이 감소한 국가는 8위 사우디아라비아, 10위 홍콩으로 각각 59억달러, 25억달러 줄었다.

외환보유액, 4288억달러 위로…2년9개월來 '최대'




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
