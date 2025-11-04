[포토] 이재명 대통령, 정부 예산안에 대한 시정연설

이재명 대통령이 4일 국회 본회의장에서 2026년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>