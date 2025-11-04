본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

윤슬기기자

입력2025.11.04 08:15

수정2025.11.04 09:10

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한동훈, 곽종근 발언 기사 공유

윤석열 전 대통령이 지난해 12·3일 비상계엄 선포 약 2개월 전 한동훈 전 국민의힘 대표와 일부 정치인들을 호명하며 "내가 총으로 쏴서라도 죽이겠다"고 말했다는 법정 증언이 나온 데 대해 한 전 대표가 "참담하고 비통하다"며 심경을 표했다.


한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)와 윤석열 전 대통령. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)와 윤석열 전 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한 전 대표는 3일 자신의 페이스북에 윤 전 대통령이 문제의 발언을 했다는 기사를 올리고 이같이 말했다.

그는 "(지난해) 10월1일 무렵은 제가 여당 대표로서 당과 정부의 성공을 위해 윤 전 대통령에게 의료사태 해결, 김건희 여사 비선에 대한 단속, 김 여사에 대한 민심을 반영한 특별감찰관 임명을 비공개로 요청하고 있을 때"라고 했다.


이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건에서 곽종근 전 육군 특수전사령관은 지난해 10월1일 국군의날 행사 이후 윤 전 대통령과의 만찬 자리에서 비상대권 언급을 들었다고 말했다.


곽 전 사령관은 또 "한동훈하고 일부 정치인들을 호명하면서 당신(윤 전 대통령) 앞에 잡아 오라고 그랬다. 당신이 총으로 쏴서라도 죽이겠다고 했다"고 증언했다.

한 전 대표는 2003년 대검 중앙수사부로 발령받아 SK그룹 분식회계 사건, 한나라당 차떼기 사건 등 불법대선자금 수사를 하며 윤 전 대통령과 인연을 쌓았다. 윤석열 정부가 들어선 후 한 전 대표는 초대 법무부 장관에 취임했고, 2024년엔 국민의힘 대표에 당선됐다. 하지만 한 전 대표는 김건희 여사, 의대 정원 증원 문제 등을 놓고 윤 전 대통령과 대립각을 세웠고, 12·3 계엄 이후 탄핵 국면에서 윤 전 대통령 탄핵에 찬성하면서 결별했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기