본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

아이브, 두 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 엠' 서울서 포문

이이슬기자

입력2025.11.03 16:23

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
아이브. 스타쉽엔터테인먼트 제공

아이브. 스타쉽엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 아이브(IVE)가 두 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 서막을 열었다.


아이브는 지난달 31일부터 이달 2일까지 3일간 서울 KSPO DOME(옛 올림픽 체조경기장)에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠'을 개최했다. 지난해 첫 월드투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)' 이후 1년 만이다.

공연은 밴드 사운드와 함께 '갓챠(GOTCHA (Baddest Eros))'로 시작됐다. 이어 '엑스오엑스지(XOXZ)', '배디(Baddie)', '아이스 퀸(Ice Queen)', '아센디오(Accendio)' 등을 연달아 선보이며 분위기를 끌어올렸다.


짧은 인사 후 멤버들은 '티케이오(TKO)', '홀리 몰리(Holy Moly)', '마이 새티스팩션(My Satisfaction)'으로 무대를 이어갔다.


이번 공연에서는 여섯 멤버 전원이 미공개 솔로곡을 처음 공개했다. 장원영은 '8'로 세련된 퍼포먼스를, 레이는 '인 유어 하트(In Your Heart)'로 경쾌한 무드를, 리즈는 '언리얼(Unreal)'로 청량한 보컬을 선보였다.

가을은 '오드(Odd)'로 몽환적인 분위기를, 이서는 '슈퍼 아이시(Super Icy)'로 랩과 보컬을 오가며 다채로운 매력을 보여줬다. 마지막으로 안유진은 '포스(Force)'로 피날레를 장식했다.


이후 아이브는 '삐빅(♥beats)', '와우(WOW)', '오프 더 레코드(Off The Record)', '플루(FLU)'를 열창한 뒤, '레블 하트(REBEL HEART)', '아이엠(I AM)', '러브 다이브(LOVE DIVE)', '애프터 라이크(After LIKE)' 등 히트곡 퍼레이드로 공연을 마무리했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 필요하지 않아" [속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기