여진구, 12월 카투사 입대…"건강히 국방 의무 마칠 것"

"12월15일부터 군 복무"

배우 여진구(28)가 다음 달 15일 카투사(KATUSA·주한미군 배속 한국군)에 입대한다.

3일 여진구 소속사는 "여진구가 카투사로 선발됐다"며 "12월15일부터 1년6개월간 군 복무를 한다"고 밝혔다.

다만 입소 장소와 시간은 공개하지 않았다. 소속사 측은 "입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리"라며 "당일 현장 방문은 삼가시길 정중히 부탁드린다"고 당부했다.

여진구 측은 "건강히 국방의 의무를 마치고 한층 성숙한 모습으로 돌아올 그날까지 변함없는 응원과 격려 부탁한다"고 전했다.

1997년생인 여진구는 2005년 영화 '새드 무비'를 통해 아역배우로 데뷔했다. 이후 드라마 '히트', '연개소문', '자이언트', '뿌리 깊은 나무', '해를 품은 달' 등을 통해 활약했다. 이어 '왕이 된 남자', '호텔 델루나', '괴물', '하이재킹' 등 30편의 영화와 20편의 드라마에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.





