[포토] 한류 전도사 샘 리처드 교수, 유철환 위원장과 대담

세계적 석학이자 '한류 전도사'인 샘 리처드 교수와 로리 멀비 교수 부부가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 유철환 국민권익위원장과의 대담에 참석하고 있다.







