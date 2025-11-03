본문 바로가기
라이즈, 새 싱글 '페임' 24일 발매

이이슬기자

입력2025.11.03 10:18

라이즈 '페임' 트레일러. SM엔터테인먼트 제공

라이즈 '페임' 트레일러. SM엔터테인먼트 제공

그룹 라이즈가 새 싱글 '페임'(Fame)을 오는 24일 발매한다고 SM엔터테인먼트가 3일 밝혔다.


이번 싱글은 라이즈가 2023년 9월 발표한 데뷔 싱글 '겟 어 기타'(Get A Guitar) 이후 두 번째 피지컬 싱글이자, 지난 5월 발매한 첫 정규 앨범 '오디세이'(ODYSSEY) 이후 약 6개월 만의 신보다.

라이즈의 성장 과정 속 이면을 조명한 이번 싱글에는 타이틀곡 '페임'을 포함해 총 3곡이 수록됐다. 치열한 여정 속에서 느끼는 불안과 공허, 그로 인한 감정의 격정을 라이즈만의 독자적 장르인 '이모셔널 팝'으로 담았다.


이날 공개된 트레일러 영상에는 영국 런던의 저택을 배경으로 각자의 고민을 안은 듯한 멤버들의 모습이 담겼다. 고요한 분위기 속 역설적인 긴장감을 시각적으로 표현했다.


앞서 라이즈는 첫 정규 앨범으로 3연속 밀리언셀러에 등극했으며, 써클 월간 리테일 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 및 '플래티넘' 인증, 일본 골드디스크 '골드' 인증, 오리콘 위클리 해외 앨범 차트 1위, 멜론 TOP100 3위·HOT100 1위를 기록했다. 음악방송 5관왕에도 올랐다.

'페임'(Fame)은 이날부터 온·오프라인에서 예약 판매된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
