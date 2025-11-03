박진영, 12월 연말 콘서트 '해피 아워' 개최…3일 예매 시작

박진영 콘서트 '해피 아워' 포스터. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 박진영이 12월13~14일 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 '해피 아워(Happy Hour)'를 연다고 JYP엔터테인먼트가 3일 밝혔다. 티켓 예매는 이날 오후 2시부터 티켓링크, 예스24, NOL티켓을 통해 진행된다.

이번 공연은 지난해 12월 '스틸 제이와이피(Still JYP)' 이후 약 1년 만에 열리는 연말 콘서트다. JYP는 "'영원한 딴따라' 박진영이 관객의 행복 지수를 끌어올리며 한 해를 유쾌하게 마무리할 예정"이라고 전했다.

한편 박진영은 5일 오후 6시 새 싱글 '해피 아워(Happy Hour)'와 타이틀곡 '퇴근길'을 발표한다. 그가 직접 작사·작곡한 이번 신곡은 따뜻한 컨트리 팝 장르로, 퇴근 후 이어폰을 꽂고 자신만의 플레이리스트를 들으며 하루를 위로하는 순간을 담았다.





