카카오엔터, 액터스 오디션 합격자 5인 공개

(우측 상단부터 반시계 방향)최예나, 최민교, 신하영, 최준혁, 황서빈. 카카오엔터테인먼트 제공
신인 배우 통합 오디션 '카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'에서 최종 합격자 5명이 선발됐다고 카카오엔터테인먼트가 3일 밝혔다.
합격자는 신하영(20), 최민교(17), 최예나(17), 최준혁(26), 황서빈(20) 등 총 5명이다. 이들은 BH엔터테인먼트, VAST엔터테인먼트, 매니지먼트 숲, 어썸이엔티, 제이와이드컴퍼니, 킹콩 by 스타쉽 등 카카오엔터 산하 매니지먼트 레이블 중 한 곳과 계약을 맺고 본격적인 배우 활동을 시작한다.
이번 오디션은 K콘텐츠의 미래를 이끌 신인 배우를 발굴하기 위한 프로그램으로, 2019년에 이어 두 번째로 열렸다. '연기의 시작, 너의 첫 TAKE'를 슬로건으로 연기 트레이닝과 코칭 등 실질적인 성장 프로그램을 제공해 호응을 얻었으며, 지난 6월 온라인 접수 시작 이후 수천명의 지원자가 몰렸다.
심사에는 각 매니지먼트사 대표와 임직원이 참여해 지원자들에게 구체적인 조언을 전했다. 한 관계자는 "개인의 매력을 잃지 않고 캐릭터를 살리는 방법을 고민해야 한다" "사람들의 기억에 남을 자신만의 필살기가 필요하다"는 등의 조언을 건넸다. 참가자들은 "다시 없을 기회라 생각해 최선을 다했다" "자신을 깊이 돌아볼 수 있는 시간이었다"고 소감을 밝혔다.
카카오엔터는 "이번 오디션을 통해 첫발을 내디딘 신인 배우들의 성장을 지켜봐 달라"며 "앞으로도 재능과 역량을 갖춘 아티스트를 발굴하고, K콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>