본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"현대오토에버, 데이터센터 투자 수혜 기대"

박형수기자

입력2025.11.03 07:37

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 3일 현대오토에버 에 대해 현대차그룹이 데이터센터에 투자하면서 수혜를 볼 것으로 내다봤다.


현대차는 엔비디아와 'AI 기반 모빌리티'를 구동할 블랙웰 AI 팩토리를 구축하기로 했다. AI 팩토리는 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야의 거대 모델을 훈련하기 위해 5만개의 블랙웰 GPU를 탑재한다.

김귀연 대신증권 연구원은 "현대오토에버 시스템 통합(SI) 사업 구조상 GPU 구매대행, 데이터센터 자산구축 및 관리, 플랫폼 구독 서비스 제공 등을 기대한다"며 "데이터센터 투자에 따른 현대오토에버 수혜 개연성은 충분하다"고 설명했다.


그는 다만 "밸류에이션 프리미엄을 받아온 상황에서 APEC 모멘텀 소멸에 따른 단기 변동성 확대 가능성이 있다"고 당부했다.


현대오토에버는 올해 3분기에 매출액 1조543억원, 영업이익 708억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 16.5% 늘었고 영업이익은 34.8% 증가했다. 김 연구원은 "시장 기대치 624억원을 웃도는 실적을 달성했다"며 "SI 고부가가치 프로젝트 확대로 수익성이 좋았다"고 분석했다.

[클릭 e종목]"현대오토에버, 데이터센터 투자 수혜 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기