본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]서울 1도 '강추위'…큰 일교차 주의

임춘한기자

입력2025.11.03 07:30

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온 11∼18도

월요일인 3일 서울의 아침 최저기온이 1도까지 떨어지는 등 강추위가 몰아치겠다.


서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자

서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 0.9도, 인천 1.0도, 수원 -0.1도, 춘천 -1.9도, 강릉 5.7도, 청주 2.5도, 대전 1.1도, 전주 1.9도, 광주 4.6도, 제주 12.2도, 대구 5.0도, 부산 6.3도, 울산 4.0도, 창원 6.0도 등이다. 낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다.

찬 공기가 남하하면서 전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차도 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.


전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안, 제주도는 구름이 많겠다. 경북 남부 동해안에는 5㎜ 미만 비가 내리겠다.


미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.0m, 서해·남해 0.5∼3.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기