설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

AI 로봇기업 1X 테크놀로지스

2만 달러 일시불 또는 월 499달러 구독

설거지와 청소 등 각종 집안일은 물론 말동무 노릇까지 하는 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇이 내년 미국에서 출시된다.

최근 뉴욕포스트 등 현지 언론에 따르면, 캘리포니아 AI 로봇기업 1X 테크놀로지스(1X Technologies)가 개발한 가정용 휴머노이드 로봇 '네오(NEO)'가 2026년 초 미국 시장에서 선보일 예정이다.

미국에서 내년 출시 예정인 휴머노이드 로봇 '네오'. 1X 테크놀로지스 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

키 175cm인 휴머노이드 로봇 네오를 구입하려면 매달 499달러(약 71만원)의 구독료를 내거나 2만 달러(약 2860만원)를 일시불로 내면 된다. 사전 주문은 이번 주에 시작됐는데 현재 1X 테크놀로지스 홈페이지에서 보증금 200달러(약 29만원)를 내면 예약할 수 있다. 네오는 사람처럼 얼굴, 두 개의 팔, 두 개의 다리를 가지고 있으며, 구매자는 연갈색, 회색, 짙은 갈색 세 가지 모델 중 선택 가능하다.

1X의 최고경영자(CEO)이자 설립자인 베른트 뵈르니크(Bernt Børnich)는 "휴머노이드는 오랫동안 공상과학 소설의 대상이었다"며 "이후에는 연구의 대상이 되었지만, 오늘날에는 네오의 출시로 휴머노이드는 제품이 됐다"고 말했다. 그러면서 그는 "네오는 우리의 상상과 우리가 사는 세상 사이의 간극을 메워, 우리가 인간형 로봇에게 도움을 요청하면 실제로 도움을 받을 수 있게 해준다"고 강조했다.

네오의 손은 방수 기능을 갖추고 있어 설거지나 빨래를 할 수 있다. 또 손님을 위해 문을 열어주고, 물건을 가져오거나 밤에 불을 끄는 등의 기능을 수행할 수 있다. 또 집안일 기능을 사용할 때는 원하는 시간까지 지정 가능하다. 이 로봇은 소프트웨어를 업데이트할 때마다 기능이 향상된다고 알려졌다. 네오의 소유자는 휴대폰 앱을 통해 휴머노이드의 상태를 확인할 수 있다.

1X 테크놀로지스는 네오가 '오디오 및 비주얼 인텔리전스(Audio and Visual Intelligence)' 기술을 사용해 음성과 시각 정보를 동시에 분석한다고 밝혔다. 이를 통해 사용자의 명령에 즉시 반응하고, 반복 학습을 통해 점점 더 자연스러운 대화를 구현한다. 또 1X 전문가와의 실시간 세션(remote session)을 통해 익숙하지 않은 작업을 즉시 학습시킬 수도 있다.

한편 해외 누리꾼들은 "주문 완료. 완전 자율 모드에서 어떤 성능을 보여줄지 기대된다"라는 긍정적인 댓글부터 "이게 미치광이가 되어 잠자는 사이에 사람을 죽인다면 어떻게 할 거냐"는 우려 섞인 댓글에 이르기까지 엇갈리는 반응을 보였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>