스마트도시부터 도농상생까지…광주 광산구의회 정책 제안

박해원 의원, 디지털 광고도시 추진 촉구

정재봉 의원, 농촌동 역차별 해소 요구

광주 광산구의회가 최근 임시회에서 도시 경쟁력과 지역 균형발전을 위한 정책 제안을 잇달아 내놨다. 박해원 의원은 '옥외광고물 자유표시 구역' 지정을 통한 스마트도시 조성을, 정재봉 의원은 '도시 농촌동' 농민의 제도적 불평등 해소를 각각 촉구했다.

박해원 의원은 지난달 30일 5분 자유발언에서 "서울 강남대로의 18기 LED 미디어폴은 교통정보·재난안내·광고를 결합해 행정과 상권, 시민이 모두 혜택을 누린다"며 "광산구도 첨단·송정·수완지구 등 잠재력 있는 지역을 중심으로 자유표시구역 지정을 검토해야 한다"고 말했다.

그는 "AI 기술을 접목한 디지털 광고물은 도시의 낮과 밤을 모두 밝히는 공공정보 플랫폼이 될 것"이라며 "타당성 조사와 조례 정비를 통해 민간 참여형 시범사업을 추진해야 한다"고 제안했다.

같은 날 정재봉 의원은 "광산구 농촌동에는 1만명가량의 농민이 있지만, '동(洞)'이라는 이유로 각종 농촌 지원제도에서 제외되고 있다"며 "건강보험료 감면, 농어촌주택 과세 특례, 대학입시 농어촌전형 등 제도 개선이 필요하다"고 지적했다.

정 의원은 "공익직불금 기준도 읍·면은 1,000㎡, 동은 1만㎡ 이상으로 불합리하다"며 "도농복합지역을 포괄하는 특별법 제정과 함께 광산구도 도시농업 조례 개정, 로컬푸드 확대, 농촌체험 프로그램 등 특화 정책을 추진해야 한다"고 강조했다.





