본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

거버넌스포럼 "자사주 거래는 자본거래…자산아냐"

유현석기자

입력2025.10.31 16:05

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국기업거버넌스포럼은 31일 자사주 거래는 자본이 아닌 자산임을 명확히 해야 한다고 밝혔다.


포럼은 이날 논평을 통해 "국내 회계기준은 자사주 거래를 자본 거래로 보지만, 법인세법은 자산 거래로 보고 있어 회계원칙과 세법 간 불일치 문제가 심각하다"며 이같이 말했다.

포럼은 "회계기준은 거래의 실질을 그대로 반영하기 위한 공시, 정보제공 지침이지만 그렇다고 해서 법적, 규범적 해석을 거래의 실질과 무관하게 자의적으로 해도 된다는 의미는 전혀 아니다"라며 "반드시 명확하고 객관적인 근거가 있어야 거래의 실질과 다른 법적 해석을 할 수 있다"고 강조했다.


포럼은 "회계기준에 의하여 공시되는 자사주 거래의 실질이 '자본'임에도 불구하고 우리 대법원은 '양도성'이 있다는 이유로 '자산'으로 간주하고 있다"며 "자사주는 매입하는 순간 의결권, 배당청구권, 신주인수권 등 주주의 재산권이 '소멸'되기 때문에 처분 시에도 주주의 권리가 될 수가 없다"고 지적했다.


또한 한국거래소의 시가총액 계산도 수정돼야 한다고 강조한다. 포럼은 "현재 거래소 시총은 자사주 매입분이 차감되지 않는다"며 "글로벌 스탠더드에 따르면 자사주는 시총에서 자동 차감된다"고 설명했다. 이어 "자사주를 취득하는 순간 자본이 줄어들고 주식 수도 감소해 이 부분을 시총 계산에서 반영해야 하는 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "이달 오기형 더불어민주당 의원이 자기주식 취득을 자본 거래로 명확히 하는 내용의 소득세법·법인세법 개정안을 대표 발의했다"며 "세법 개정안은 자기주식 소각 의무화를 제도적으로 뒷받침할 회계적 기반을 만든 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

분위기 확 달라졌다…李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45%

새로운 이슈 보기