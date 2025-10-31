박영춘 한화큐셀 대표가 31일 오전 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 '에이전틱 AI를 통한 더 스마트한 에너지: 데이터센터 전력 관리의 재정의'를 주제로 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스젠슨 황이 직접 선택한 '깐부치킨'…대표님은 함박... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 데이터센터 전력 관리 재정의를 위한 대담
2025년 10월 31일(금)
박영춘 한화큐셀 대표가 31일 오전 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 '에이전틱 AI를 통한 더 스마트한 에너지: 데이터센터 전력 관리의 재정의'를 주제로 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁'
큰형님 따라 동생들도 신고가 행진…삼성그룹株 '잔칫집'
"한국 가만히 있을 때가 아니다"… 해외에서 돈 쓸어 담는 일본 은행들
"9900원에 케이크 무제한 실화냐" 인증샷 쏟아졌다…대학가 점령한 애슐리
일주일에 한 번만 먹었을 뿐인데…치매 위험 '뚝' 떨어졌다
"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리
숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란
무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고