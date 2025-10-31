[포토] 이야기 나누는 장동혁-송언석

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 31일 서울 서초구 내란특검 앞에서 특검 조사 중인 추경호 전 원내대표를 기다리는 도중 이야기를 나누고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>