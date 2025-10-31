[포토] 'AI시대 에너지 수요 증가와 지속 가능 미래 차세대 원자력의 역할'

마리아 코르스닉 미국 원자력협회 회장이 31일 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 'AI시대 에너지 수요 증가와 지속가능 미래 차세대 원자력의 역할'를 주제로 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>