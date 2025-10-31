본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

지난해 임산물 생산액 '7.4조원'…경북이 가장 높은 비중

대전=정일웅기자

입력2025.10.31 09:49

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 임산물 생산액이 7조4000억원에 육박했다. 지역별 생산액 규모는 경북이 가장 크고 강원, 경남, 전남이 뒤를 이었다.


지난해 임산물 생산액 '7.4조원'…경북이 가장 높은 비중
AD
원본보기 아이콘

산림청은 이 같은 내용을 담은 '2024년 임산물 생산조사' 결과를 31일 발표했다. 조사 결과에 따르면 지난해 전체 임산물 생산액은 7조3785억원으로 2023년 7조1298억원보다 2487억원(3.5%) 늘어난 것으로 집계됐다.

세부적으로 단기소득임산물인 오미자·마 등 약용식물의 지난해 생산액은 6715억원으로 전년 대비 3.8%, 복분자딸기, 감 등 수실류는 6073억원으로 3.50%, 자연석·쇄골재용 등 토석류는 1조4188억원으로 5.0% 각각 증가한 것으로 조사됐다.


지역별로는 경북이 1조3866억원으로 임산물 생산액이 가장 컸다. 경북에 이어 강원은 1조3005억원, 경남은 9556억원, 전남은 8195억원 순을 보였다.


조사 결과는 산림임업통계 플랫폼에서 확인 및 내려받기할 수 있다.

한편 임산물 생산조사는 수실류, 약용식물, 산나물 등 단기소득임산물과 순임목, 용재, 토석류 등을 포함한 14종 145개 품목의 임산물에 대한 생산량 및 생산액을 조사하는 것을 골자로 실시된다. 1976년 국가승인통계(제136006호)로 지정됐다. 집계된 데이터는 지역별 임산물 수급 정책 등 임업정책을 수립하는 데 기초자료로 활용된다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기