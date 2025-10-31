지난해 임산물 생산액 '7.4조원'…경북이 가장 높은 비중

지난해 임산물 생산액이 7조4000억원에 육박했다. 지역별 생산액 규모는 경북이 가장 크고 강원, 경남, 전남이 뒤를 이었다.

산림청은 이 같은 내용을 담은 '2024년 임산물 생산조사' 결과를 31일 발표했다. 조사 결과에 따르면 지난해 전체 임산물 생산액은 7조3785억원으로 2023년 7조1298억원보다 2487억원(3.5%) 늘어난 것으로 집계됐다.

세부적으로 단기소득임산물인 오미자·마 등 약용식물의 지난해 생산액은 6715억원으로 전년 대비 3.8%, 복분자딸기, 감 등 수실류는 6073억원으로 3.50%, 자연석·쇄골재용 등 토석류는 1조4188억원으로 5.0% 각각 증가한 것으로 조사됐다.

지역별로는 경북이 1조3866억원으로 임산물 생산액이 가장 컸다. 경북에 이어 강원은 1조3005억원, 경남은 9556억원, 전남은 8195억원 순을 보였다.

조사 결과는 산림임업통계 플랫폼에서 확인 및 내려받기할 수 있다.

한편 임산물 생산조사는 수실류, 약용식물, 산나물 등 단기소득임산물과 순임목, 용재, 토석류 등을 포함한 14종 145개 품목의 임산물에 대한 생산량 및 생산액을 조사하는 것을 골자로 실시된다. 1976년 국가승인통계(제136006호)로 지정됐다. 집계된 데이터는 지역별 임산물 수급 정책 등 임업정책을 수립하는 데 기초자료로 활용된다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



