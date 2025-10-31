본문 바로가기
NHN KCP, 구로구청과 소상공인 홍보플랫폼 구축협약

문채석기자

입력2025.10.31 09:10

소상공인 창업지원 플랫폼 '비벗' 기반
소상공인 성장지원…"지역경제 활성화"

종합결제기업 NHN KCP 는 구로구청과 소상공인 홍보 플랫폼 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.


김량남 NHN KCP 상무(오른쪽)와 장인홍 구로구청장이 30일 서울시 구로구청에서 열린 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. NHN KCP

두 기관은 NHN KCP 소상공인 창업 지원 플랫폼 '비벗(BBUD)'을 기반으로 협력하기로 했다. 구로구 소상공인 자생력 강화, 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.

비벗은 예비 창업자와 소상공인을 대상으로 사업 아이템 구상부터 매장 운영까지 창업의 모든 과정을 지원하는 '창업 올인원 플랫폼'이다.


지난 3월 출시 후 누적 사용자 1만명을 돌파하며 소상공인 지원 플랫폼으로 자리매김하고 있다.


NHN KCP는 비벗에 구로구 소상공인을 위한 영역을 개설해 관내 점포 온라인 홍보와 매출 증대를 적극 지원할 예정이다.

구로구청은 행정적 지원 및 지역 내 홍보를 병행한다.


김량남 NHN KCP 상무는 "구로구 소상공인 홍보와 성장에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 다양한 지방자치단체와 협력해 지역경제에 활력을 불어넣는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
