[클릭 e종목]"티로보틱스, AMR 우위로 다양한 산업 진출 준비"

유안타증권은 티로보틱스에 대해 자율이송로봇(AMR)의 우월한 성능과 가격으로 다양한 산업으로 진출을 준비하고 있다고 31일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

티로보틱스는 물류로봇과 반도체 및 디스플레이 분야 진공로봇 및 진공이송모듈을 제조 및 판매하는 기업이다. 권명준 유안타증권 연구원은 "티로보틱스의 AMR은 이차전지 기업향으로 대규모 납품한 레퍼런스를 보유하고 있다"며 "100대 이상의 AMR이 연동되어 가동한다는 것을 의미한다"고 말했다. 이어 "이는 2차전지 뿐 아니라 대형 공장을 보유하고 있거나, 운영할 계획이 있는 기업들에게 우선적 선택지로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

AMR 라인업을 확대하고 있는 것도 긍정적인 요소다. 그는 "AMR의 종류라고 할 수 있는 무인 지게차(Forklift)를 자체 개발했는데 해외기업과의 진출과 관련된 논의가 진행 중"이라며 "무인 지게차를 사용시 다양한 높이의 랙(Rack)내 이동이 가능한 만큼 고객사별 맞춤 대응에 용이하다"고 강조했다.

AMR의 S/W를 자체 개발한 것도 긍정적인 부분이다. 그는 "기존 외산 S/W 대비 반응성과 안전성에서 비교우위에 있는 것으로 알려졌다"며 "이로써, H/W와 S/W에서 턴키형태의 제품 공급이 가능해졌으며, 가격경쟁력을 확대할 수 있다는 강점이 있다"고 말했다.

그는 "이러한 장점들을 기반으로 2차전지에 자동차, 자동차부품, 제약, 바이오, 전기, 전자, 군수 등 다양한 산업을 준비하고 있으며, 일부는 이미 가시화됐다"며 "2026년은 비 2차전지 기업향으로 매출 성장을 확인할 수 있는 시기라고 판단된다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



