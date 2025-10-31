본문 바로가기
부산대, 양산캠퍼스 ‘다목적관 증축 BTL 공사’ 착공… 2027년 2월 준공 목표

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.31 09:13

숏뉴스
체육·학생·연구지원시설 확충

친환경 스마트 캠퍼스 구축↑

부산대학교(총장 최재원)는 학생과 교직원이 함께 이용할 수 있는 체육·학생회관·교육연구 지원시설 확충을 위해 추진 중인 '다목적관 증축 BTL(Build-Transfer-Lease) 공사'의 기공식을 지난 30일 양산캠퍼스 내 현장 부지에서 개최했다.

부산대가 양산캠퍼스 다목적관 기공식을 갖고 있다. 부산대 제공

부산대가 양산캠퍼스 다목적관 기공식을 갖고 있다. 부산대 제공

이 사업은 민간자본을 활용해 교육 인프라를 확충하는 BTL 방식으로 추진되며, 부산대는 이날 착공에 들어가 오는 2027년 2월 준공을 목표로 하고 있다. 준공 후에는 2027학년도 1학기부터 양산캠퍼스 구성원들이 새 다목적관을 이용할 수 있게 된다.


사업 시행은 부산미래창조가 맡고 아이엔지그룹 건축사사무소가 설계를, 경동건설이 시공, 에스엠이가 운영을 담당한다.

사업비는 255억원 규모로, 다목적관은 양산캠퍼스 행림관(기숙사)과 경암공학관 사이 부지에 지하 1층·지상 4층, 연면적 1만82.42㎡ 규모로 건립된다.


새로 들어설 다목적관은 행정지원본부, 학생회관, 체육관, 교양교육 공간 등으로 구성되며, 학생과 교직원 모두가 활용 가능한 복합 공간으로 조성될 예정이다.


부산대는 이번 시설을 친환경·스마트 에너지 캠퍼스의 모범사례로 만든다는 구상이다. 전 구간 LED 조명 설치와 함께 태양광·지열 등 신재생에너지 시스템을 적용해 에너지 소비를 줄이고, BEMS(Building Energy Management System·건물에너지관리시스템)을 도입해 건물 에너지 사용 데이터를 실시간으로 관리·분석할 계획이다.

부산대 관계자는 "양산캠퍼스 다목적관은 교육·연구·생활이 조화를 이루는 복합공간으로, 구성원들의 복지와 학습 환경을 한 단계 높일 것"이라며 "친환경 스마트 캠퍼스 구현을 통해 지속가능한 대학 공간 모델을 제시하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


