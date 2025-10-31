[클릭 e종목]"대한전선, 해저케이블 수주 확대"

유안타증권은 31일 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 21,050 전일대비 650 등락률 -3.00% 거래량 5,694,316 전일가 21,700 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지연 4%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 OK[특징주]대한전선, 아시아 해저케이블 수혜 기대감에 강세…신고가 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다. 목표주가를 2만4500원으로 상향 조정했다.

대한전선은 3분기에 매출액 8550억원, 영업이익 295억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 6.3%, 8.5% 늘어난 규모다.

손현정 유안타증권 연구원은 "영광 낙월 해저케이블 매출 인식과 해외법인 매출 확대로 외형을 유지했다"며 "수주잔고는 3조 4175억원으로 사상 최대치를 기록했다"고 설명했다.

이어 "4분기에는 고마진 및 해상풍력 프로젝트 본격화로 실적 개선을 기대한다"고 덧붙였다.

손 연구원은 "올해 3분기에 안마 해상풍력 프로젝트를 수주하며 국내 최대 규모 해상풍력 해저케이블 레퍼런스를 확보했다"며 "2027년 준공 예정인 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 2공장은 국내 HVDC 송전망 프로젝트 대응을 위한 핵심 거점 투자"라고 분석했다.

그는 "대한전선은 HVDC 전력망용 해저케이블 등 고난도 제품의 자체 생산 체계를 구축 중"이라며 "베트남 초고압케이블 공장 투자와 남아공 MV 공장 완공을 통해 해외 생산 거점을 다변화하며 원가 경쟁력도 강화하고 있다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



