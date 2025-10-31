제45회 전국장애인체육대회 부산서 개막…9805명 선수단 참가

11월5일까지…31개 종목서 선의의 경쟁

문화체육관광부가 후원하고 대한장애인체육회가 주최, 부산광역시·부산광역시교육청·부산시장애인체육회가 공동으로 주관하는 '제45회 전국장애인체육대회(전국장애인체전)'가 31일부터 11월5일까지 부산광역시 일원에서 열린다.

전국장애인체전은 장애인 선수들이 기량을 펼칠 수 있는 국내 최대 무대로 1981년에 처음 열렸다. 2016년부터는 동호인부를 함께 운영해 신인 장애인 선수를 발굴하고 그 저변을 넓혀가고 있다.

이번 대회는 '글로벌 허브 도시 부산에서 하나 되는 대한민국'이라는 구호 아래 전국 17개 시도 선수단 총 9805명(선수 6106명, 임원 및 관계자 3699명)이 참가한다. 선수단은 선수부와 동호인부로 나눠 총 31개 종목에서 선의의 경쟁을 펼친다.

2024 파리패럴림픽에서 눈부신 성과를 거두며 대한민국 장애인체육의 저력을 보여줬던 메달리스트들도 대거 출전할 예정이다. 특히 이번 대회는 내년 9월에 열리는 '2026 아이치-나고야 아시안 패러게임'의 전초전인 만큼 향후 아시안 패러게임에서 활약할 미래 국가대표 선수들도 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

개회식은 31일 부산 아시아드주경기장에서 열리며 KBS N TV에서 생중계된다. 김대현 문체부 제2차관이 개회식에 참석해 대회 개회를 선언한다.

이번 대회의 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 대한장애인체육회 인터넷 방송에서도 전 종목을 시청할 수 있다. 종목별 경기 일정과 장소 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





