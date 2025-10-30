'과로사 의혹' 런던베이글뮤지엄, 최근 3년 산재 승인 63건

작년에만 29건…대기업 S사보다 많아

최근 20대 직원이 과로 끝에 숨졌다는 의혹이 불거진 유명 베이커리 카페 '런던베이글뮤지엄'에서 발생한 산업재해 승인 건수가 최근 3년간 63건에 달하는 것으로 드러났다.

30일 이학영 더불어민주당 의원이 근로복지공단에서 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 올해 9월까지 런던베이글뮤지엄 사업장에서 총 63건의 산재가 신청돼 모두 승인됐다.

연도별 승인 건수를 보면 2022년 1건, 2023년 12건, 2024년 29건, 2025년(9월 기준) 21건으로 매년 증가하는 추세다. 해당 통계는 근로복지공단에 최초 요양급여를 신청한 현황에 따른 것이기 때문에, 산재 신청이 이루어지지 않은 실제 재해 발생 건수는 이보다 많을 것으로 추정된다.

특히 지난해 런던베이글뮤지엄의 산재 승인 건수(29건)는 제빵 업계 대기업인 S사(11건)보다 많았다. 산재 유형별로는 사고 재해가 60건으로 가장 많았으며, 지난해와 올해 출퇴근 재해와 질병 재해가 추가됐다.

런던베이글뮤지엄은 지난 7월 인천점에서 근무하던 20대 직원 A씨가 주 80시간에 가까운 노동에 시달리다 과로사했다는 의혹이 불거지며 비판을 받고 있다. 유족들은 A씨가 사망 일주일 전에는 주 80시간 이상 근무했고, 그 이전 3개월간도 매주 평균 60시간 넘게 일한 것으로 추정하고 있다. 이에 대해 고용노동부는 런던베이글뮤지엄 전 지점을 대상으로 긴급 근로감독에 착수한 상태다.

이학영 의원은 "젊은 청년들이 일하고 있는 카페에서 생각보다 많은 사고가 발생하고 있다"며 "고용노동부가 기획 감독을 실시하고 있는 만큼 안전한 노동환경 조성을 위해 작업장의 안전과 관련해서도 추가적인 점검이 필요하다"고 강조했다.

한편 2021년 9월 서울 종로구 안국동에 문을 연 런던베이글뮤지엄은 이른바 '베이글 성지'로 알려지며 인기를 끌었다. 현재 서울, 인천, 제주 등에서 7개 지점을 운영하고 있다.





