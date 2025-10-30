허윤홍 GS건설 대표 "협력사는 고객이자 동반자…안전 가치로 동반 성장"

허윤홍 GS건설 대표가 30일 GS타워에서 열린 상생협력행사 '그랑 파트너스 피에스타'에서 인사말을 하고 있다. GS건설 AD 원본보기 아이콘

허윤홍 GS건설 대표가 협력업체 소통 행사에서 "협력사는 단순 비즈니스 파트너가 아닌, 고객이자 동반자"라며 상생협력의 의지를 밝혔다.

허 대표는 30일 서울 강남구 GS타워에서 GS건설 경영진과 협력사 대표들이 참석한 상생협력행사 '그랑 파트너스 피에스타'에서 이와 같이 밝히며 "신뢰와 협력을 바탕으로 협력사와 상생의 길을 굳건히 이어 나가겠다"고 말했다.

허 대표는 또 "안전 없는 성장은 없다"고 강조하면서 "급변하는 환경에서 안전, 상생, 정도경영 가치를 중심으로 협력한다면 어떤 위기에서도 흔들림 없이 동반성장할 수 있을 것"이라고 했다.

이어 협력사 대표들에게 현장 안전관리에 더욱 힘써 달라고 당부하면서 "협력사가 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

GS건설은 협력사 현장 안전관리를 독려하고자 산업안전보건관리비 선지급, 안전 담당자 배치, 비용 지원 등을 통해 안전에 대한 협력사의 재정 부담을 낮추는 제도를 운영하고 있다.

이 외에도 협력사 현장소장과 안전 담당자를 대상으로는 '찾아가는 안전혁신학교' 프로그램도 마련, 안전교육 기회를 제공한다.

협력사들의 안정적 경영 활동을 지원하기 위해 매년 150억원 규모의 경영지원금과 300억원 규모 상생 펀드를 조성해 협력사에 대한 금융 지원 제도도 운영 중이다. 올해에는 중소기업과 동반성장을 도모하고자 40억원 규모의 상생협력기금을 출연했다.





