[포토] 연설에 앞서 인사하는 아누틴 찬위라꾼 태국 총리

아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 30일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 정상 특별세션에서 연설에 앞서 인사하고 있다.







