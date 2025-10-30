LS전선, 1600억원 규모 주주배정 유상증자 결정

LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 2,000 등락률 +0.93% 거래량 300,079 전일가 215,500 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 LS전선, LS마린솔루션 대상 교환사채 발행…2000억 규모구자열 LS 의장, 日 와세다대 명예 법학박사 학위 수여엘앤에프, LS와 전북에 전구체 공장 준공…허제홍 "K배터리 도약 계기" 전 종목 시세 보기 close 는 자회사 LS전선이 시설자금 등 약 1600억원을 조달하기 위해 주주배정 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다.

주당 8만8500원에 신주 178만459주(보통주)가 발행된다.





