소공연 "美 관세 세부 합의 환영…내수 활성화 기대"

"K-브랜드 위상 높아지길"

소상공인연합회가 한미 정상회담을 통해 관세 세부 합의가 타결된 것에 대해 환영한다는 뜻을 밝혔다.

30일 소공연은 "이번 관세 협상 세부 합의 타결 소식은 정부와 재계를 아우른 총력 대응의 결실로 무역의 불확실성 해소와 수출경쟁력 확보 차원에서 우리 경제에 긍정적인 영향이 전망된다"며 이같이 밝혔다.

이어 "그동안 관세 협상 지연으로 중소기업뿐 아니라 지역 소상공인들에게까지 부정적인 영향이 심대하게 파급되었던 만큼 이번 타결 소식이 내수 경기 활성화의 전환점이 되기를 바란다"고 덧붙였다.

그러면서 "한미 관세 협상 타결을 바탕으로 환율 안정, 경기 활성화가 이어지면서 소상공인 업계에도 훈풍이 불어오길 기대 한다"며 "이번 경주 APEC 정상회담의 성공적 개최로 세계 무역 질서의 안정화와 대한민국 K-브랜드의 위상 역시 크게 제고되길 기대한다"고 했다.

아울러 "이번 경주 APEC 정상회담을 계기로 대한민국 경제 체질 강화와 인공지능(AI) 전환 시대에 발맞춘 소상공인 경쟁력 강화에도 정부와 국회가 적극적으로 나서 주기를 바란다"며 "소공연도 국제 경제의 새로운 질서 재편에 능동적으로 대응하고, 대한민국 소상공인 역량 강화를 위해 최선을 다해나가겠다"고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>