본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

관세전쟁 종지부 찍을까… 트럼프·시진핑, 정상회담 시작[경주APEC]

김민영기자

입력2025.10.30 12:48

수정2025.10.30 12:53

시계아이콘01분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트럼프 "무역협정 서명 가능할 듯"
시진핑 "미국 비전과 함께 갈 것"

국제정세의 분수령이 될 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 미중 정상회담이 30일 부산 김해공군기지 나래마루에서 시작됐다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

트럼프 대통령과 시 주석의 만남은 트럼프 2기 집권 이후 처음이다. 두 정상은 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 회담한 이후 6년 4개월 만에 다시 마주 앉게 됐다. 이번 회담은 '관세 전면전' 이후 첫 직접 담판이라는 점에서 양국이 무역 충돌을 완화할지, 갈등이 심화할 지 관심이 집중되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 기념촬영을 하기 전 시 주석을 맞이하며 먼저 손을 내밀었다. 트럼프 대통령은 시 주석과 악수하며 "다시 보게 되어 기쁘다"고 인사를 건넸고 시 주석은 "저도 그렇다"고 화답했다.


트럼프 대통령은 "우리는 매우 성공적인 회담을 할 것이며, 나는 의심하지 않는다"고 말한 뒤 시 주석을 향해 "매우 강경한(tough) 협상가"라면서 "그건 좋지 않다"고 농담하기도 했다.


트럼프 대통령은 "우리는 서로를 잘 안다. 항상 훌륭한 관계를 가져왔다"고 했으며, 이날 중국과의 무역협상에 서명할 수 있냐는 취재진의 질의엔 "그럴 수 있다"고 답했다.

이날 양국 정상의 모두발언은 미·중 간 협력과 관계 개선 의지를 강조하는 데 초점이 맞춰졌다. 트럼프 대통령은 "우리는 이미 많은 사안에 합의했으며, 앞으로도 더 많은 합의를 이뤄낼 것이라 생각한다"며 "시 주석은 위대한 나라의 위대한 지도자이고, 우리는 앞으로도 오랫동안 훌륭한 관계를 유지하게 될 것"이라고 말했다.


시 주석은 "여러 바람, 역풍, 도전과제가 있다고 해도 미중 관계는 올바른 길을 향해 동일한 방향으로 나아가야 한다"고 말했다. 시 주석은 또 "미중 관계는 전반적으로 굉장히 안정세를 유지하고 있다"며 "국가 상황이 항상 다르기 때문에 동의하지 않는 경우도 있을 수 있으며, 이는 정상적인 것"이라고 했다.


미국과 협력하겠다는 뜻도 전했다. 그는 "중국은 미국과 협력할 준비가 돼 있으며, 미중은 친구가 돼야 한다"며 "중국의 발전은 '미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)' 비전과도 함께 간다"고 설명했다.


시 주석은 또한 트럼프 대통령의 가자지구 전쟁 휴전 도출, 태국-캄보디아 간 국경 관련 협정 성과 등을 나열하며 "트럼프 대통령은 세계 평화에 진심이고, 세계 여러 핫스팟에 대해 관심이 지대하다"고 평가했다.


그러면서 중국과 미국은 세계 대국으로서 전 세계 사안에 대해 큰 책임을 지고 있는 두 국가라고 강조하며 "양국과 전 세계를 위해서 계속해서 기여하기를 원하며 양국과 세계에 중요한 사안들을 위해서 오늘 좋은 논의가 이어지길 바란다"고 했다.


두 정상은 모두발언을 마친 뒤 곧바로 비공개 회담에 돌입했다. 이번 미·중 정상회담의 핵심 관심사는 내달 중순 만료되는 초고율 관세 유예 조치의 연장 여부다. 중국이 최근 발표한 희토류 수출 통제 강화 조치와 미국이 예고한 대중국 100% 추가 관세의 유예 가능성에도 이목이 쏠린다. 앞서 양국 고위급 대표단은 지난 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 무역 회담에서 분쟁 완화 방안에 의견을 모은 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"뉴진스·어도어 전속계약 유효…민희진, 독립 위해 여론전" 1심 판결

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기