부산항만공사, ‘오륙도 5600원 희망나눔 사업’ 감사패 수상

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 29일 UN평화기념관에서 열린 '오륙도 5600원 희망나눔 사업 협약 10주년 기념식'에서 부산사회복지공동모금회장 감사패를 수상했다.

'오륙도 5600원 희망나눔 사업'은 부산 남구와 부산사회복지공동모금회가 2016년부터 추진해온 대표적 지역복지 협력 사업으로, 시민과 기업이 매월 5600원을 기부해 현재까지 총 11억원의 모금액을 달성했다.

이 가운데 BPA는 3년간 누적 4500만원을 기부하며 참여 기관 중 최고액 기부 기관으로 선정됐다.

BPA는 항만 관리·운영을 넘어 지역사회와의 상생과 나눔 실천을 핵심 가치로 삼고 있다. 2024년 한 해 사회공헌 명목으로 총 38억원을 집행하며 복지·환경·중소기업 지원 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

자체 사회공헌 브랜드 'PORTner(포트너)'를 중심으로 △365일 나눔냉장고 'BPA 희망곳간' 운영 △복지사각지대 발굴·지원 △단체헌혈 △저소득 가정 주거환경 개선 △아동 영양 개선 △청년 항만 진로체험 프로그램 △명절맞이 이웃돕기 성금·물품 지원 등 다채로운 사업을 추진하고 있다.

송상근 BPA 사장은 "항만의 성장은 지역의 신뢰와 함께할 때 지속될 수 있다"며 "지역사회와의 협력과 맞춤형 사회공헌 사업을 확대해 시민이 체감할 수 있는 공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.





